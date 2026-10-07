Après la première révélation LISEZ ICI, de nouvelles déclarations de Cristian Chivu à Cronache di Spogliatoio arrivent, avec l’entraîneur de l’Inter qui a parlé en profondeur de son groupe, de l’envie de s’améliorer, des objectifs et aussi des joueurs individuels dont il dispose. Voici ses propos.
Inter, Chivu : « Le succès et l’échec sont deux “salauds” qu’il faut traiter de la même manière. Je ne suis pas un intégriste, entre Naples et Madrid, je me suis trompé »
DE PARME À L’INTER
Peu de choses ont changé par rapport à il y a deux ans : je parle de l’opportunité qu’on m’a donnée à Parme puis de celle à l’Inter. Cela fait un an et demi que je suis entraîneur professionnel. D’un point de vue humain, je suis la même personne, j’ai la même ambition et la même passion : je continue à être la meilleure version de moi-même possible en essayant de transmettre l’enthousiasme et la passion du football.
LA FAMILLE
Si je suis parvenu à trouver une stabilité, c’est grâce à l’amour de ma famille, qui m’a accompagné durant cette année et demie pas simple au regard des attentes, y compris les miennes : j’ai la chance d’avoir une femme qui m’enlève beaucoup d’extra-foot et qui est intriguée par mon univers. Elle est impliquée, veut être avec moi et partager aussi les mauvais moments : elle me passe un savon pour la manière dont je réponds aux journalistes, pour mon approche et pour ce qu’elle voit au bord du terrain, comme les crachats.
SUCCÈS ET ÉCHEC ? DEUX « BÂTARDS »
« J’ai appris à être plus stable dans mes certitudes : pour moi, le succès et l’échec sont deux salauds que je traite de la même manière. C’est quelque chose que j’ai appris : je ne compare rien et je ne m’enflamme pas si les choses vont bien, et je ne me déprime pas si les choses ne vont pas. »
Je ne suis pas un intégriste
« Accorder du repos, éviter les mises au vert ? Je ne sais pas s’il faut du courage, il faut de la compréhension : moi, je n’aime pas l’intégrisme, j’aime les idées nouvelles. Je n’entraîne pas pour ma conscience, j’entraîne pour mes joueurs, pour la sensibilité que j’ai dans certaines situations où je comprends ce qu’il faut. »
ENTRE NAPLES ET MADRID
Les jugements ne m’intéressent pas : parfois, je sais que la décision que je prends, comme celle de ne pas faire la séance de veille de match, je la prends parce que je sais ce que nous avons dépensé lors du match précédent. Ce qui m’intéressait davantage, c’était la récupération après Naples ; la séance de veille de match, on peut aussi la sauter pour préserver l’énergie mentale. Aujourd’hui encore, je crois avoir sous-estimé ce que nous avons gaspillé sur le plan mental contre Naples en allant tenter de revenir dans un match alors que nous étions menés 2-0, avant d’aller à Madrid où il nous a manqué quelque chose au niveau de l’énergie : j’aurais dû donner une demi-journée de repos, cela aurait fait du bien.
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