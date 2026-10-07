Inter, Chivu : « Le succès et l’échec sont deux “salauds” qu’il faut traiter de la même manière. Je ne suis pas un intégriste, entre Naples et Madrid, je me suis trompé »

Les jugements ne m’intéressent pas : parfois, je sais que la décision que je prends, comme celle de ne pas faire la séance de veille de match, je la prends parce que je sais ce que nous avons dépensé lors du match précédent. Ce qui m’intéressait davantage, c’était la récupération après Naples ; la séance de veille de match, on peut aussi la sauter pour préserver l’énergie mentale. Aujourd’hui encore, je crois avoir sous-estimé ce que nous avons gaspillé sur le plan mental contre Naples en allant tenter de revenir dans un match alors que nous étions menés 2-0, avant d’aller à Madrid où il nous a manqué quelque chose au niveau de l’énergie : j’aurais dû donner une demi-journée de repos, cela aurait fait du bien.