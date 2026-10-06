L’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu a accordé un long entretien à Cronache di Spogliatoio pour parler de sa manière d’être entraîneur. Un métier dans lequel il se sent encore comme un apprenti, même s’il a déjà commencé sa jeune carrière en remportant un Scudetto et une Coupe d’Italie. Voici un avant-goût de l’entretien complet qui sera publié demain.
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Inter, Chivu : « Je suis encore un apprenti, je n’ai pas toute la vie devant moi pour faire ce métier »
JE SUIS UN APPRENTI
« Je ne pense pas avoir toute la vie devant moi pour faire ce métier. Si je me sens encore un apprenti ? Oui, c’est ma façon d’être et de voir les choses. Avoir des doutes me permet d’être curieux, de sortir de ma zone de confort »
QUAND JE NE VOUDRAI PLUS M’AMÉLIORER, J’ARRÊTERAI
« Le jour où je ne me considérerai plus comme un apprenti sera le bon pour arrêter. Vu comment je suis fait, l’étude et les défis entretiennent la passion et l’envie d’avancer avec enthousiasme »
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