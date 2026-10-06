Inter, Chivu : « Je suis encore un apprenti, je n’ai pas toute la vie devant moi pour faire ce métier »

L’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu a accordé un long entretien à Cronache di Spogliatoio pour parler de sa manière d’être entraîneur. Un métier dans lequel il se sent encore comme un apprenti, même s’il a déjà commencé sa jeune carrière en remportant un Scudetto et une Coupe d’Italie. Voici un avant-goût de l’entretien complet qui sera publié demain.



