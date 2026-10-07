Une large place a aussi été accordée à la gestion du groupe et des individualités dans la longue interview accordée par Cristian Chivu à Cronace di Spogliatoio. Des trois Anglais aux joueurs les plus critiqués comme Josep Martinez et Diouf, devenus aujourd’hui essentiels, sans oublier Aleksandar Stankovic, réclamé par tout le monde et au sujet duquel l’entraîneur de l’Inter a expliqué si et comment il aura sa chance.
Inter, Chivu défend les siens : « Martinez n’est critiqué que de l’extérieur. La perception de Diouf a changé. Pio grandit en jouant. Devant Stankovic, il y a Calhanoglu et Zielinski »
Les cartons jaunes
« Une gestion différente des cartons jaunes ? Je ne juge pas le passé, je juge ce que je suis, moi, et la manière dont j’évalue les jaunes : moi aussi, j’ai fait des choix forts avec deux défenseurs avertis après 30 minutes, en en sortant un pour ne pas compromettre l’équilibre de l’équipe. Ce n’est pas que je ne remplace pas le joueur averti, mais je ne pars pas du principe qu’il doit sortir tout de suite par peur de rester à 10 : je veux de la responsabilité de la part de mes joueurs, ils ne sont plus si jeunes, ils ont de l’expérience et savent jouer avec un carton. Ensuite, patience, s’ils prennent un rouge, j’en prendrai la responsabilité. »
« Les trois Anglais sont comme nous »
« Stones et Spence ? Spence s’entraîne avec nous depuis une semaine, il fait tout : il n’y a aucun exercice qu’il ne puisse faire. Jones a toujours été avec nous, John est en phase de réathlétisation : lui aussi va mieux. Ils ne sont pas différents de nous : nous avons été bons dans le choix de personnes qui ressemblent beaucoup à notre manière de faire. Jones et Spence se sont parfaitement intégrés au groupe à tous les niveaux, on a l’impression qu’ils sont là depuis un bon moment. John est plus sérieux, mais c’est une personne merveilleuse : on n’en trouve pas beaucoup comme lui dans le football, nous sommes ravis de l’avoir avec nous pour l’expérience qu’il a, il peut nous apporter beaucoup
PEPO MARTINEZ
« Les gardiens ? Tous ont besoin d’accumuler les kilomètres, surtout un gardien. La différence avec le tennis, c’est dans le jugement des autres : au tennis, si tu perds un match, c’est tout, ça s’arrête là, deux jours plus tard tu pars pour le tournoi suivant. Quand un gardien commet une erreur, des centaines de personnes jugent cette erreur comme si c’était la fin du monde, et ce n’est pas juste. Un attaquant, s’il rate un face-à-face avec le gardien, n’est pas jugé de la même manière qu’un gardien qui fait une erreur. Ce n’est pas simple pour un gardien de conserver son estime de soi et sa force mentale. Ce que je regarde après une erreur, c’est la manière de réagir ; cette saison, mes joueurs ont toujours réagi après s’être trompés.
Martinez ? C’est quelqu’un qui assume la responsabilité de ses erreurs, qui maintient un niveau de professionnalisme important et qui se met au service du groupe ; pour moi, il est plus que prêt. La convocation en sélection ? Espérons que cela aide aussi dans les jugements de ceux qui le jugent de l’extérieur. »
La perception de Diouf a changé
« À moi, il ne m’a pas dit qu’il voulait jouer au milieu de terrain (rires, NDLR). Je ne sais pas s’il a déclaré cela, souvent tout est sorti de son contexte et je le savais déjà depuis longtemps. Diouf est un garçon appliqué, il fait de son mieux pour donner à l’équipe ce dont elle a besoin aux différents moments d’un match. Il veut toujours s’améliorer, nous passons beaucoup de temps dans la salle vidéo pour lui faire comprendre les mouvements sans ballon, je le vois très attentif. Mettons une chose au clair : ce n’est pas facile de faire jouer un joueur à un poste où il n’a jamais joué, mais lui a montré de l’application, l’envie de progresser et donc 10 sur 10 avec les félicitations à tous points de vue. Ensuite, c’est un long processus, cela demande du temps et il faut faire des erreurs. Cela me fait plaisir de voir son attitude dans une équipe comme l’Inter, où à la première erreur on te juge comme si tu étais le dernier sur Terre, et nous connaissons tous la perception qu’il y avait de lui l’année dernière »
Pio grandit en jouant
« Pio Esposito grandit, et il grandit bien, il progresse en jouant, en faisant la différence et en étant décisif avec nous comme avec l’Italie. Il est jeune, mais il a confiance en lui et cela lui permet de continuer à travailler en gardant les pieds sur terre. Je ne le considère plus comme un jeune, il joue en Serie A depuis un an et un mois, et il montre qu’il est sur la voie de la progression. Lui et les attaquants ont compris qu’exercer un pressing de ce type aide à récupérer le ballon et permet à l’équipe de défendre plus haut. »
Stankovic a devant lui Calhanoglu et Zielinski
« Ale est un meneur de jeu mais il peut aussi jouer milieu défensif : c’est un meneur, devant la défense, il a un bon pied, il a besoin de s’améliorer dans le tempo du jeu, mais les gars, on parle d’un joueur qui n’a commencé son parcours qu’il y a deux ans. Il a eu le courage d’aller en Suisse, l’an dernier il a joué la Ligue des champions avec le Club Bruges, parfois je me fais aussi des reproches sur la manière dont je le considère, étant donné que je le connais depuis qu’il était enfant.
Ce garçon a marqué beaucoup de buts en Ligue des champions, il a gagné avec le Club Bruges et c’est un joueur pour l’Inter, devant lui il y a Calhanoglu, nous savons tous ce que cela veut dire pour cette équipe, il y a aussi Zielinski en meneur de jeu, il faut que Stankovic garde l’intensité, le rythme et l’envie de progresser et tôt ou tard nous le verrons »
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