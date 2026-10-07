« Les gardiens ? Tous ont besoin d’accumuler les kilomètres, surtout un gardien. La différence avec le tennis, c’est dans le jugement des autres : au tennis, si tu perds un match, c’est tout, ça s’arrête là, deux jours plus tard tu pars pour le tournoi suivant. Quand un gardien commet une erreur, des centaines de personnes jugent cette erreur comme si c’était la fin du monde, et ce n’est pas juste. Un attaquant, s’il rate un face-à-face avec le gardien, n’est pas jugé de la même manière qu’un gardien qui fait une erreur. Ce n’est pas simple pour un gardien de conserver son estime de soi et sa force mentale. Ce que je regarde après une erreur, c’est la manière de réagir ; cette saison, mes joueurs ont toujours réagi après s’être trompés.

Martinez ? C’est quelqu’un qui assume la responsabilité de ses erreurs, qui maintient un niveau de professionnalisme important et qui se met au service du groupe ; pour moi, il est plus que prêt. La convocation en sélection ? Espérons que cela aide aussi dans les jugements de ceux qui le jugent de l’extérieur. »