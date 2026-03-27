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Emanuele Tramacere

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Inter : Casemiro confirme son départ de Manchester United : « La décision est prise, je pense que c'est officiel »

Inter
Carlos Henrique Casemiro
Brésil
Manchester United
Mercato

Ces derniers jours, au Brésil, on avait confirmé l'intérêt de l'Inter pour ce transfert à titre gratuit, et le joueur a confirmé son départ des Red Devils

L'Inter peut-elle vraiment rêver de recruter Casemiro en libre transfert ? La réponse est oui, et c'est le milieu de terrain brésilien lui-même qui l'a confirmé à l'issue du match amical perdu par le Brésil contre la France aux États-Unis (2-1 à Boston, ndlr).


L'ancien joueur du Real Madrid s'est confié aux journalistes présents – selon des propos rapportés par The Athletic – confirmant sa volonté de quitter Manchester United à la fin de la saison. Une annonce qui, selon lui, a déjà été décidée et est pratiquement officielle.


  • « DÉCISION OFFICIELLE »

    À la question directe de savoir s'il avait changé d'avis quant à son départ à la fin de la saison, Casemiro a répondu : « Je me sens toujours très bien à Manchester, mais je pense que l'annonce est désormais officielle. Je crois vraiment que la décision est prise et définitive ». Quant à l'affection des supporters qui réclament sa prolongation, il a éludé la question en déclarant : « Je m'amuse bien en ce moment. Je pense qu’il y aura des moments difficiles sur le plan émotionnel lors de ces derniers matchs à Manchester United »


    L'affection que les supporters m'ont témoignée est immense

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  • L'Inter est-il là ?

    Plusieurs clubs de la MLS, tels que l'Inter Miami de Lionel Messi et le Los Angeles Galaxy, ont jeté leur dévolu sur Casemiro, mais au Brésil (LIRE ICI LA RUMEUR DE GLOBOESPORTE), on évoque à nouveau la possibilité que le joueur né en 1992 (qui a déjà fêté ses 34 ans en février) puisse écouter des propositions pour rester en Europe, parmi lesquelles figure également l'idée de l'Inter, qui va probablement se séparer de Hakan Calhanoglu et qui recherche un milieu de terrain plus physique devant la défense. Les priorités du fonds Oaktree sont différentes, comme en témoigne la négociation avec la Roma pour Manu Kone, mais si celle-ci ne devait pas aboutir rapidement, l'option low cost en libre transfert pourrait séduire les Nerazzurri.