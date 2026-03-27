Inter : Casemiro confirme son départ de Manchester United : « La décision est prise, je pense que c'est officiel »

L'Inter peut-elle vraiment rêver de recruter Casemiro en libre transfert ? La réponse est oui, et c'est le milieu de terrain brésilien lui-même qui l'a confirmé à l'issue du match amical perdu par le Brésil contre la France aux États-Unis (2-1 à Boston, ndlr).





L'ancien joueur du Real Madrid s'est confié aux journalistes présents – selon des propos rapportés par The Athletic – confirmant sa volonté de quitter Manchester United à la fin de la saison. Une annonce qui, selon lui, a déjà été décidée et est pratiquement officielle.



