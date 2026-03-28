Le nom de João Cancelo a animé le dernier mercato hivernal. Le latéral portugais a rompu avec l'Al-Hilal de Simone Inzaghi et a fait pression pour être transféré, se retrouvant ainsi au cœur d'une bataille entre l'Inter et Barcelone, remportée par les Catalans notamment grâce à la forte volonté du joueur.





Au final, les Catalans ont conclu l'opération avec le club arabe sous forme de prêt, mais en vue de l'été prochain, le dossier Cancelo pourrait se rouvrir étant donné que, comme le rapporte Fabrizio Romano, le Portugais ne souhaite pas retourner en Arabie.



