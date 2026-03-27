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Emanuele Tramacere

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Inter : Cancelo ne souhaite pas retourner en Arabie : Barcelone tente de le garder, mais il pourrait revenir sur le marché

Inter
J. Cancelo
FC Barcelone
Al-Hilal
Mercato

L'avenir du défenseur latéral portugais sera à nouveau incertain à l'approche de l'été

Le nom de João Cancelo a animé le dernier mercato hivernal. Le latéral portugais a rompu avec l'Al-Hilal de Simone Inzaghi et a fait pression pour être transféré, se retrouvant ainsi au cœur d'une bataille entre l'Inter et Barcelone, remportée par les Catalans notamment grâce à la forte volonté du joueur.


Au final, les Catalans ont conclu l'opération avec le club arabe sous forme de prêt, mais en vue de l'été prochain, le dossier Cancelo pourrait se rouvrir étant donné que, comme le rapporte Fabrizio Romano, le Portugais ne souhaite pas retourner en Arabie.


  • CANCELO NE VEUT PAS REVENIR

    Cancelo considère que son aventure en Arabie saoudite, et plus particulièrement à Al Hilal, est terminée, alors qu'il s'était déjà brouillé avec Simone Inzaghi au cours de la première partie de la saison. Le latéral est sous contrat avec le club saoudien jusqu'au 30 juin 2027, mais comme l'a souligné Fabrizio Romano, il n'a aucune intention de retourner en Arabie après la Coupe du monde.

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  • LE FC BARCELONE TENTE DE LE GARDER

    Le FC Barcelone a entamé les premières démarches pour déterminer si son maintien en Catalogne est envisageable, mais son salaire de 8 millions d'euros par saison et le montant du transfert à verser au club arabe placent le club dans une situation délicate à gérer. Il faut en effet rappeler que, même au cours de l'été prochain, le club du président Laporta devra bien faire ses comptes pour financer des achats de haut niveau (Bastoni et bien d'autres) et respecter les règles du fair-play financier de la Liga.

  • REVIENT-IL SUR LE MARCHÉ ?

    L'idée d'étudier des offres pour Alejandro Balde va précisément dans ce sens, mais la possibilité que le transfert de Cancelo ne se concrétise pas est bien réelle, au point que d'autres destinations potentielles refont surface pour le joueur. Et si le Portugais revenait sur le marché, l'Inter, qui, sauf surprise, verra partir Denzel Dumfries, pourrait bien revenir à la charge et se lancer à la conquête de son ancien arrière latéral.