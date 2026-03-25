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Inter, Calhanoglu : « La Juventus et Barcelone voulaient m'avoir. Chivu donne leur chance à tout le monde, avec Inzaghi, c'était différent »

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Le milieu de terrain turc revient sur son transfert d'Inzaghi à Chivu et dévoile quelques coulisses du mercato.

Hakan Çalhanoğlu et l'arrivée de Cristian Chivu sur le banc de l'Inter : « Avec lui, tout le monde a sa chance. Avec Inzaghi, c'était différent. »


Le milieu de terrain nerazzurro s'est confié à KAFA Sports et, face aux envoyés de la chaîne YouTube turque, il a abordé divers sujets, de son transfert du Milan à l'Inter aux changements survenus au sein du club de la Viale della Liberazione cet été.


En particulier, le changement sur le banc, avec le départ de Simone Inzaghi et l'arrivée de Cristian Chivu.

  • DE CHIVU À INZAGHI

    À ce sujet, Calhanoglu souligne que l'adaptation au technicien roumain s'est faite rapidement :


    « Chivu entraînait déjà l'équipe Primavera de l'Inter, et nous disputions parfois des matchs d'entraînement contre son équipe. Quand il a commencé à travailler avec nous, l'équipe l'a très vite accepté. Il a lui-même joué à l'Inter, ce qui est sans aucun doute un avantage. Il donne leur chance à tout le monde, même aux plus jeunes. Avec Inzaghi, c'était différent, il a plus d'expérience. Ils ont deux philosophies distinctes. »

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  • DE L'INTER AU MILAN

    Le milieu de terrain turc reconnaît que son transfert du Milan à l'Inter « a été une étape difficile » et explique comment il a géré cette transition :


    « Avant tout, il faut prouver sa valeur et montrer qu’on est en bonne santé. Et puis, il faut aussi convaincre les supporters qu’on va toujours se donner à 100 %. Mon premier match s’est toutefois bien passé, j’ai marqué et fait une passe décisive. J’étais sincèrement enthousiaste à propos de ce match, c’était une nouvelle expérience, disons une transition dans ma carrière. »

  • SON ÉVOLUTION EN TANT QUE MÉDIA

    Calhanoglu a changé de poste à l'Inter, passant de milieu offensif/milieu de terrain à meneur de jeu :


    « Quand je suis arrivé, raconte-t-il à KAFA Sports, c'était Marcelo Brozovic qui occupait ce poste et nous avons souvent joué ensemble. Après son départ, l'entraîneur réfléchissait à la manière de redéfinir ce rôle et m'a alors dit qu'il souhaitait me mettre à l'épreuve. J'ai accepté car le poste était différent, mais pas de beaucoup. »


    Il y avait toutefois quelques différences :


    « Bien sûr, je m'éloigne peut-être de la surface, mais j'ai un meilleur contrôle du jeu. Je joue un rôle à la fois offensif et défensif, j'aime aider l'équipe. Mon jeu a changé, j'aime relever de nouveaux défis. »

  • LES RELATIONS AVEC LES CAMARADES

    Le milieu de terrain turc explique ensuite ses relations avec ses coéquipiers :


    « Honnêtement, je m'entends bien avec tout le monde, mais surtout avec Manuel Akanji, Yann Sommer, Marcus Thuram, Denzel Dumfries et Yann Bisseck. »


    Il existe toutefois un lien particulier avec Akanji :


    « Oui, parce qu’il parle allemand et que nos enfants fréquentent tous la même école. Mais Denzel Dumfries aime aussi beaucoup les Turcs. »

  • « Il y avait la Juventus et Barcelone »

    Calhanoglu revient une nouvelle fois sur son départ des Rossoneri à l'expiration de son contrat : « Nous avons attendu jusqu'au dernier moment que le Milan fasse une proposition de prolongation, mais elle n'est jamais venue. »


    Le Turc révèle les coulisses :


    « C'est alors que mon agent est venu me voir pour me dire qu'il y avait une offre de Barcelone et que la Juventus était également intéressée ».


    Puis, cependant, l'Inter est arrivée :


    « Au dernier moment. Inzaghi nous appelait sans cesse, il me voulait absolument. À ce moment-là, je me suis demandé : "Mais comment peut-on passer du Milan à l'Inter ?" Mon agent m'a dit : "Réfléchis-y, puis quand tu te réveilleras, appelle-moi." J'ai accepté. »


    Et sans l'avis de personne :


    « C'était ma décision. Quand je l'ai communiquée à ma famille, ils l'ont acceptée ».