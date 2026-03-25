Inter, Calhanoglu : « La Juventus et Barcelone voulaient m'avoir. Chivu donne leur chance à tout le monde, avec Inzaghi, c'était différent »

Hakan Çalhanoğlu et l'arrivée de Cristian Chivu sur le banc de l'Inter : « Avec lui, tout le monde a sa chance. Avec Inzaghi, c'était différent. »





Le milieu de terrain nerazzurro s'est confié à KAFA Sports et, face aux envoyés de la chaîne YouTube turque, il a abordé divers sujets, de son transfert du Milan à l'Inter aux changements survenus au sein du club de la Viale della Liberazione cet été.





En particulier, le changement sur le banc, avec le départ de Simone Inzaghi et l'arrivée de Cristian Chivu.