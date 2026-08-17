Hakan Calhanoglu est une nouvelle fois redevenu central dans le projet sportif de l’Inter. Le milieu de terrain turc accumule du temps de jeu et monte en puissance physiquement en vue du premier match de la saison contre Monza et, au cours de la tournée en Orient bouclée par l’Inter, il a accordé un long entretien aux micros de BeIn Sports Australia pour faire le point sur son avenir et celui du club. Le message est clair : gagner encore d’autres trophées !
Traduit par
Inter, Calhanoglu : « Après la dernière saison avec Inzaghi, on nous croyait morts, maintenant nous voulons dominer. Avec Chivu, ce sont davantage les relations humaines qui comptent »
LES BUTS DE L’EXTÉRIEUR
« Il n’y a pas de secret, tout le monde me connaît. Même mes coéquipiers, avant le match ou pendant la mi-temps, me disent toujours : “si tu as la possibilité de frapper, frappe”. Moi aussi, je reconnais ma qualité, parfois, quand je suis libre, je frappe au but et quelquefois ça se passe bien »
Le football italien contre le football allemand
« Deux styles différents : en Italie, c’est plus tactique et plus défensif, alors qu’en Allemagne, quand j’y étais, c’était davantage offensif, même si ça a peut-être changé depuis. Il n’est pas facile de marquer en Italie, toutes les équipes défendent bien, même les plus petites.
La Serie A est un très beau championnat, il y a des équipes comme l’Atalanta et d’autres qui progressent, qui recrutent de très bons joueurs comme la Fiorentina. Les critiques viennent toujours de l’extérieur, en tant que joueur je ne partage pas ce qu’ils disent, pour moi, elle est dans le top 3 des championnats avec la Premier League et la Liga »
Chivu et Inzaghi
« Quelque chose de spécial avec Chivu ? Sûrement, tout le monde pensait que nous étions morts après ce qui s’était passé l’année précédente. L’équipe a eu une mentalité forte, quand il y a eu un moment difficile, nous avons répondu sur le terrain et c’est cela qui a fait la différence.
Je ne peux rien dire sur Inzaghi, il m’a énormément voulu quand il est arrivé à l’Inter et j’ai beaucoup grandi avec lui comme joueur et comme personne. Chivu est différent, avec lui tu comptes davantage comme personne. Pour lui, le football n’est pas plus important que toi, c’est toi qui es important en tant que personne, ce que tu ressens, il est toujours disponible, il te donne confiance et te fait te sentir bien »
NOUS VOULONS DOMINER
« L’objectif est toujours de regagner ou de dominer le championnat. En 5 ans, j’ai remporté 8 trophées et disputé 2 finales de Ligue des champions, j’aurais voulu en gagner une mais le football est ainsi. L’objectif est toujours de se confirmer en Italie, essayer de regagner et de dominer. Nous essaierons encore »
IDOLES ET LES PLUS FORTS ? THURAM
« Mon idole ? J’aimais regarder Ronaldinho, il m’a beaucoup inspiré, c’était lui mon idole. Les plus forts avec qui j’ai joué ? Son, Ibrahimovic, il y en a tellement de très forts, ce n’est pas facile de choisir. À l’Inter, il y en a beaucoup de très forts, si j’en choisis un, les autres seront tristes. J’en choisis un de l’Inter et je dis Thuram »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles