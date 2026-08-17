« Deux styles différents : en Italie, c’est plus tactique et plus défensif, alors qu’en Allemagne, quand j’y étais, c’était davantage offensif, même si ça a peut-être changé depuis. Il n’est pas facile de marquer en Italie, toutes les équipes défendent bien, même les plus petites.

La Serie A est un très beau championnat, il y a des équipes comme l’Atalanta et d’autres qui progressent, qui recrutent de très bons joueurs comme la Fiorentina. Les critiques viennent toujours de l’extérieur, en tant que joueur je ne partage pas ce qu’ils disent, pour moi, elle est dans le top 3 des championnats avec la Premier League et la Liga »