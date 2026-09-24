Inter a approuvé le projet de comptes clos au 30 juin 2026 et les résultats financiers affichent une tendance positive et, surtout, des recettes au plus haut comme presque jamais dans l’histoire du club.

Le communiqué, publié par le club milanais, fait en effet état d’un bénéfice de 22,7 millions d’euros, qui s’ajoute au bénéfice de la saison passée, le deuxième consécutif, et qui découle surtout de recettes record. Les fonds propres repassent eux aussi dans le vert.

Le résultat du jour est très important parce qu’il intervient après une saison record sur le plan des résultats sportifs en Italie, avec le doublé Scudetto-Coupe d’Italie, mais incroyablement négative en Europe par rapport à la saison précédente. Chivu a en effet été éliminé en barrages contre Bodo/Glimt, tandis qu’Inzaghi avait atteint, la saison précédente, la finale de la Ligue des champions, avec à la clé des recettes record auxquelles s’étaient également ajoutées celles de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.



