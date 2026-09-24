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Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter, bilan 2026 approuvé : bénéfice de 22,7 millions et recettes à 517 millions malgré le flop en Ligue des champions. Deuxième meilleur résultat de son histoire

Inter
Mercato
Serie A

Encore un bilan bouclé dans le vert et des revenus records. L’Inter a bouclé un exercice financier historique.

Inter a approuvé le projet de comptes clos au 30 juin 2026 et les résultats financiers affichent une tendance positive et, surtout, des recettes au plus haut comme presque jamais dans l’histoire du club.

Le communiqué, publié par le club milanais, fait en effet état d’un bénéfice de 22,7 millions d’euros, qui s’ajoute au bénéfice de la saison passée, le deuxième consécutif, et qui découle surtout de recettes record. Les fonds propres repassent eux aussi dans le vert.

Le résultat du jour est très important parce qu’il intervient après une saison record sur le plan des résultats sportifs en Italie, avec le doublé Scudetto-Coupe d’Italie, mais incroyablement négative en Europe par rapport à la saison précédente. Chivu a en effet été éliminé en barrages contre Bodo/Glimt, tandis qu’Inzaghi avait atteint, la saison précédente, la finale de la Ligue des champions, avec à la clé des recettes record auxquelles s’étaient également ajoutées celles de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.


  • Le communiqué point par point

    Le Conseil d’administration de F.C. Internazionale Milano S.p.A. a approuvé le projet de comptes pour l’exercice 2025/26 au cours de la réunion qui s’est tenue aujourd’hui au siège du club. Les résultats feront l’objet d’un examen et d’une approbation par l’Assemblée des actionnaires de F.C. Internazionale Milano S.p.A., qui se tiendra d’ici à la mi-octobre.

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  • Recettes record

    Le compte de résultat pour la saison 2025/26 fait apparaître des revenus de 518 millions d’euros, soit le deuxième meilleur résultat de l’histoire du club après le record de la saison dernière (567 millions d’euros), qui avait été marqué par les revenus exceptionnels garantis par la participation à la Coupe du monde des clubs de la FIFA et par l’accession à la finale de l’UEFA Champions League.

  • Utile de 22,7 millions

    Le projet de bilan se clôture avec un bénéfice net de 22,7 millions d’euros. Cette valeur a été atteinte grâce à la consolidation du chiffre d’affaires et à une réduction des coûts de production d’environ 20 millions d’euros, soit 4 %.

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  • INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES

    En ce qui concerne les charges financières du Groupe, au cours de l’exercice fiscal concerné, une réduction des charges financières d’environ 50 %, soit 19 millions d’euros, attribuable à l’opération de refinancement conclue à la fin de l’année dernière, s’est concrétisée. Le nouveau financement se caractérise par un coût du capital plus faible que le précédent.

    Il convient également de signaler que le Club a lancé un important plan d’investissements pour le développement des infrastructures de l’Inter Training Center d’Appiano Gentile et du Konami Women & Talent Center d’Interello.

  • Au cours du mercato estival, l’effectif à la disposition du coach Cristian Chivu, pour sa deuxième saison à la tête de l’Inter, a été étoffé avec l’arrivée de nouveaux talents internationaux venus s’ajouter à un groupe déjà bien établi, qui dispute sa neuvième Ligue des champions consécutive et la Serie A en tant que champion d’Italie.

    À l’aube de la saison 2026/27, un nouveau partenariat avec BBVA a été signé, avec cet établissement bancaire leader du secteur, qui se distingue par une offre innovante 100 % digitale en Italie. BBVA est Official Sleeve Partner et Official Banking Partner de l’Inter, ainsi que Front Jersey Partner de toutes les équipes de jeunes, des moins de 18 ans et en dessous.

    Avec détermination, ambition et esprit de compétition, le club abordera toutes les compétitions italiennes et européennes, tout en poursuivant parallèlement son parcours de croissance et de consolidation en dehors du terrain.

  • Réduction des coûts, hausse des recettes de matchday, du merchandising et du player trading

    Les revenus commerciaux ont augmenté de 7 %, principalement grâce à la progression des recettes issues du merchandising, soutenue par le nouveau modèle économique mis en place avec le partenaire Fanatics.

    En outre, les revenus de match day ont eux aussi augmenté, en tenant compte de la moyenne par événement.

    Les revenus du player trading ont augmenté de 11 millions d’euros, avec également une baisse de 8 millions d’euros des amortissements et dépréciations des droits pluriannuels des joueurs.

    L’évolution de l’exercice fiscal a permis de ramener en territoire positif les capitaux propres du Groupe, à hauteur de 10,4 millions d’euros, après une position négative de 12 millions d’euros à la clôture des comptes 2024/25.


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