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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

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Inter-Betis, les tops et les flops : quelle première pour Stones ! Bonny meilleur que Pio Esposito. Diouf en net recul, Carlos Augusto à la peine

Inter
Bétis Séville
Inter vs Bétis Séville
Jeux d'amitié des clubs

Les satisfactions et les déceptions du dernier match amical de l’Inter avant ses débuts en Serie A contre Monza.

Dernier match amical de l’été de l’Inter, puis les choses sérieuses commenceront. L’Inter a affronté le Betis Séville à l’extérieur à Bari, au San Nicola, et s’est imposé sur le score de 1-0 grâce à un but de Stones pour ses débuts.

Face aux Vert et Blanc, Cristian Chivudemandait de bonnes indications sur l’état de forme de ses joueurs en vue du match qui ouvrira la Serie A 2026/2027 et qui, le samedi 23 août, verra Lautaro et ses coéquipiers entrer en scène, en tant que champions d’Italie en titre, à partir de 18 h 30 du côté de San Siro. Et ce test a apporté de bons signaux, mais aussi d’autres moins enthousiasmants.


Ci-dessous, les joueurs qui ont convaincu et ceux qui ont déçu :


  • TOP

    Calhanoglu : il hausse le rythme, gère et distribue une infinité de ballons, et à deux reprises il frôle le but de loin. Il n’est pas encore à 100 %, mais par rapport aux matches contre la Juventus et l’AC Milan, le niveau est déjà monté.


    Barella : l’inépuisable petit moteur est reparti à très haut régime. Le ballon pour Bonny en début de match est parfait, il récupère et repart comme s’il s’agissait d’un vrai match. Ensuite, il se perd parfois dans des gestes un peu forcés par le climat amical, qui jurent, mais les jambes répondent.


    Bonny : pratiquement toutes les actions offensives dangereuses de l’Inter l’ont vu protagoniste, soit dans le rôle du passeur décisif, soit à la conclusion. Il se déplace à droite et à gauche aux côtés du point d’appui Pio Esposito et exploite au mieux les espaces. Le but manque, et cela commence aussi à se faire sentir psychologiquement, mais il arrivera.


    Dimarco : devinez un peu ? Il y a un Inter sans Dimarco et un autre trois fois plus dangereux offensivement avec lui sur le terrain, et aujourd’hui encore, en seconde période, c’est lui qui change le visage du match. Comment ? En faisant ce que Carlos Augusto n’a pas réussi à faire, à savoir prendre un temps d’avance sur la défense avec des passes décisives en une touche, des remises et une occupation des espaces.


    Stones : pouvait-il rêver meilleurs débuts ? Son entente avec Akanji annihile pratiquement toutes les occasions du Betis, la circulation du ballon est de qualité et, enfin, il trouve le but d’une reprise en pivot dans la surface sur un centre aérien de Pavard, qui offre la victoire finale.

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  • FLOP

    Carlos Augusto : Chivu le replace à son poste naturel de piston, mais le Brésilien confirme son manque d’éclat du moment. Pas une seule action jouée en première intention, il souffre face à Antony, qui devient le plus dangereux des siens, et même quand il parvient à se projeter, il perd un temps de jeu, ce qui facilite le travail des défenseurs.


    Zielinski : la différence de rythme avec les deux autres milieux saute aux yeux. Il avance à cadence constante sans jamais accélérer, et peine à aider sur les prises à deux sur le côté. Pas son meilleur match.


    Pio Esposito : il se dépense, il joue des coudes, mais lui aussi paraît encore vraiment lourd et peu explosif. À deux reprises, il arrive en retard sur un ballon qui traverse la surface. Il faut du temps pour retrouver la forme, un luxe qu’Inter n’a pas.


    Diouf : premier pas en arrière pour le Français au poste de piston droit par rapport aux autres sorties de pré-saison. Cette fois, il ne parvient presque jamais à éliminer son vis-à-vis et à atteindre la ligne de fond pour se montrer dangereux, ni à se déchaîner avec les accélérations et les actions que Chivu attend de lui. Il montre par moments quelques gestes, mais avec moins de courage que d’habitude.


    Luis Henrique : même constat que pour Diouf. De ce côté, Inter n’est pratiquement jamais dangereuse, sauf quand c’est Sucic qui décroche dans cette zone. Trop timide, il a du mal à mettre le pied et, même dans le travail défensif, les seules actions dangereuses viennent d’un ou deux mauvais choix de lecture du Brésilien. Peut-être pense-t-il déjà à un départ.

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