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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

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Inter-Betis, les tops et les flops : quel début pour Stones ! Bonny meilleur que Pio Esposito. Diouf en net recul, Carlos Augusto en difficulté

Inter
Bétis Séville
Inter vs Bétis Séville
Jeux d'amitié des clubs

Les tops et les flops du dernier match amical de l’Inter avant ses débuts en Serie A contre Monza.

Dernier match amical estival de l’Inter, puis les choses sérieuses commenceront. L’Inter a affronté le Betis Séville à l’extérieur à Bari, au San Nicola, et s’est imposé sur le score de 1-0 grâce à un but de Stones pour ses débuts.

Face aux Vert et Blanc, Cristian Chivudemandait de bonnes indications sur l’état de forme de ses joueurs en vue du match qui ouvrira la Serie A 2026/2027 et qui verra Lautaro et ses coéquipiers entrer en scène, samedi 23 août, en tant que champions d’Italie en titre, à partir de 18h30 du côté de San Siro. Et ce test a livré de bons signaux, mais aussi d’autres moins enthousiasmants.


Ci-dessous, les satisfactions et les déceptions :


  • HAUT

    Calhanoglu : il hausse le rythme, gère et distribue une infinité de ballons, et frôle à deux reprises le but de loin. Il n’est pas encore à 100 %, mais par rapport aux matches contre la Juventus et l’AC Milan, le niveau est déjà monté d’un cran.


    Barella : l’inépuisable petit moteur est reparti à très haut régime. Le ballon pour Bonny en début de match est un bijou, il récupère et repart comme s’il s’agissait d’un vrai match. Puis il se perd parfois dans des gestes un peu forcés par le climat amical, qui jurent un peu, mais les jambes répondent.


    Bonny : pratiquement toutes les actions offensives dangereuses de l’Inter l’ont vu protagoniste, soit dans le rôle du passeur décisif, soit à la finition. Il se déplace à droite et à gauche aux côtés du point d’appui Pio Esposito et exploite au mieux les espaces. Le but manque, et cela commence aussi à se faire sentir psychologiquement, mais il arrivera.


    Dimarco : devinez un peu ? Il y a un Inter sans Dimarco, et un autre trois fois plus dangereux offensivement avec lui sur le terrain, et aujourd’hui encore, en seconde période, c’est lui qui change le visage du match. Comment ? En faisant ce que Carlos Augusto n’a pas réussi à faire, à savoir prendre un temps d’avance sur la défense avec des passes instantanées, des remises et une bonne occupation des espaces.


    Stones : pouvait-il rêver de meilleurs débuts ? Son entente avec Akanji annihile pratiquement toutes les occasions du Betis, la circulation de balle est de qualité, et enfin ce but trouvé sur une reprise dans la surface, sur un service aérien de Pavard, qui vaut la victoire finale.

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  • FLOP

    Carlos Augusto : Chivu le replace à son poste naturel de piston, mais le Brésilien confirme son manque de tranchant du moment. Jamais une prise de balle en une touche, il souffre face à Antony, qui devient le plus dangereux des siens, et même quand il parvient à se projeter, il perd un temps de jeu, facilitant le travail des défenseurs.


    Zielinski : l’écart de rythme avec les deux autres milieux saute aux yeux. Il avance à cadence constante sans jamais accélérer, et peine à aider sur les prises à deux sur le côté. Pas son meilleur match.


    Pio Esposito : il se bat, il joue des coudes, mais lui aussi semble encore vraiment emprunté et peu explosif. À deux reprises, il arrive en retard sur un ballon qui traverse la surface. Il faut du temps pour retrouver la forme, un luxe qu’Inter n’a pas.


    Diouf : premier pas en arrière pour le Français au poste de piston droit par rapport à ses autres sorties de présaison. Cette fois, il ne parvient jamais à éliminer son vis-à-vis ni à se lâcher avec les accélérations et les gestes que Chivu attend de lui. L’arrivée de Spence lui a-t-elle coupé les jambes ?


    Luis Henrique : même constat que pour Diouf. De ce côté, l’Inter n’est pratiquement jamais dangereuse, sauf lorsque Sucic décroche dans cette zone. Trop timide, il peine à mettre de l’impact et, même sur le plan défensif, les seules actions dangereuses viennent d’un couple de mauvaises lectures du Brésilien. Peut-être pense-t-il déjà à un départ.

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