Calhanoglu : il hausse le rythme, gère et distribue une infinité de ballons, et frôle à deux reprises le but de loin. Il n’est pas encore à 100 %, mais par rapport aux matches contre la Juventus et l’AC Milan, le niveau est déjà monté d’un cran.





Barella : l’inépuisable petit moteur est reparti à très haut régime. Le ballon pour Bonny en début de match est un bijou, il récupère et repart comme s’il s’agissait d’un vrai match. Puis il se perd parfois dans des gestes un peu forcés par le climat amical, qui jurent un peu, mais les jambes répondent.





Bonny : pratiquement toutes les actions offensives dangereuses de l’Inter l’ont vu protagoniste, soit dans le rôle du passeur décisif, soit à la finition. Il se déplace à droite et à gauche aux côtés du point d’appui Pio Esposito et exploite au mieux les espaces. Le but manque, et cela commence aussi à se faire sentir psychologiquement, mais il arrivera.





Dimarco : devinez un peu ? Il y a un Inter sans Dimarco, et un autre trois fois plus dangereux offensivement avec lui sur le terrain, et aujourd’hui encore, en seconde période, c’est lui qui change le visage du match. Comment ? En faisant ce que Carlos Augusto n’a pas réussi à faire, à savoir prendre un temps d’avance sur la défense avec des passes instantanées, des remises et une bonne occupation des espaces.





Stones : pouvait-il rêver de meilleurs débuts ? Son entente avec Akanji annihile pratiquement toutes les occasions du Betis, la circulation de balle est de qualité, et enfin ce but trouvé sur une reprise dans la surface, sur un service aérien de Pavard, qui vaut la victoire finale.