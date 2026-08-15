Le coup d’envoi officiel de la nouvelle saison 2026/2027 approche pour l’Inter, avec des débuts contre Monza programmés dans exactement 7 jours, samedi 23 août à San Siro. Pour se préparer au mieux, l’Inter affronte aujourd’hui à Bari, à partir de 19h30, au San Nicola, le Betis Séville lors du dernier véritable test amical de cette pré-saison.
Chivu continue d’expérimenter dans son onze de départ en vue de celui qui débutera face aux Brianzoli, mais la curiosité porte moins sur Spence, officialisé seulement hier et absent, tout comme Thuram (encore pas au mieux LISEZ ICI), que sur l’état de forme des différents Stones et Lautaro (sur le banc au départ), eux qui n’ont encore jamais été utilisés jusqu’ici.