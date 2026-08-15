14' OCCASION - Cette fois, c'est Antony qui fait passer un frisson à Pepo Martinez ! L'ailier repique de la droite vers son pied gauche et déclenche une puissante frappe du gauche à l'entrée de la surface qui frôle le montant proche. Le gardien reproche aux siens le trop grand espace concédé.





8' OCCASION - Le Betis répond avec une frappe de Fornals à l'entrée de la surface, captée au sol par Martinez.





6' OCCASION - La première balle de but est pour Bonny, gâchée par l'Inter. L'attaquant ivoirien est d'abord décisif dans le pressing haut qui permet à Pio Esposito de récupérer le ballon, puis il se montre moins inspiré au moment de placer sa tête sur un centre de Barella, l'envoyant incroyablement au-dessus alors qu'il était sans marquage.





4' Jeu longtemps interrompu pour permettre aux médecins du Betis de venir en aide à Hector Bellerin, resté au sol à l'entrée de sa surface de réparation. Il sera remplacé à la 9e minute.





0' Coup d'envoi au San Nicola de Bari à 19 h 30