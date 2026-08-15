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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduit par

Inter-Betis 0-0 EN DIRECT : Bonny gâche la première balle de but, Antony fait peur à Martinez

Inter
Inter vs Bétis Séville
Bétis Séville
Jeux d'amitié des clubs
Serie A

Dernier match amical de la saison pour l’Inter avant le début de la saison.

Le coup d’envoi officiel de la nouvelle saison 2026/2027 approche pour l’Inter, avec des débuts contre Monza programmés dans exactement 7 jours, samedi 23 août à San Siro. Pour se préparer au mieux, l’Inter affronte aujourd’hui à Bari, à partir de 19h30, au San Nicola, le Betis Séville lors du dernier véritable test amical de cette pré-saison.

Chivu continue d’expérimenter dans son onze de départ en vue de celui qui débutera face aux Brianzoli, mais la curiosité porte moins sur Spence, officialisé seulement hier et absent, tout comme Thuram (encore pas au mieux LISEZ ICI), que sur l’état de forme des différents Stones et Lautaro (sur le banc au départ), eux qui n’ont encore jamais été utilisés jusqu’ici.




  • BUTS ET TEMPS FORTS

    14' OCCASION - Cette fois, c'est Antony qui fait passer un frisson à Pepo Martinez ! L'ailier repique de la droite vers son pied gauche et déclenche une puissante frappe du gauche à l'entrée de la surface qui frôle le montant proche. Le gardien reproche aux siens le trop grand espace concédé.


    8' OCCASION - Le Betis répond avec une frappe de Fornals à l'entrée de la surface, captée au sol par Martinez.


    6' OCCASION - La première balle de but est pour Bonny, gâchée par l'Inter. L'attaquant ivoirien est d'abord décisif dans le pressing haut qui permet à Pio Esposito de récupérer le ballon, puis il se montre moins inspiré au moment de placer sa tête sur un centre de Barella, l'envoyant incroyablement au-dessus alors qu'il était sans marquage.


    4' Jeu longtemps interrompu pour permettre aux médecins du Betis de venir en aide à Hector Bellerin, resté au sol à l'entrée de sa surface de réparation. Il sera remplacé à la 9e minute.


    0' Coup d'envoi au San Nicola de Bari à 19 h 30

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  • INTER-BETIS : LES COMPOSITIONS OFFICIELLES ET LA FEUILLE DE MATCH

    Inter-Betis 0-0


    Buteurs : -


    INTER (3-5-2) : J. Martinez ; Bisseck, Bovio, Bastoni ; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto ; Esposito, Bonny.
    À disposition : Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Mkhitaryan, Akanji, Pavard, Dimarco, Iddrissou.
    Entraîneur : Cristian Chivu.


    REAL BETIS (4-2-3-1) : Valles ; Bellerin (9' Ortiz), Bartra, Natan, Fran García ; Facundo Bernal, Marc Roca ; Antony, Fornals, Riquelme ; Hernandez.
    À disposition : Manu Gonzalez, D. Llorente, Iker, Fidalgo, V. Gomez, Deossa, Isco, Junior Firpo, Pablo Garcia, Bouaré.
    Entraîneur : Manuel Pellegrini.


    Arbitre : Mastrodomenico

    Avertissements : -

    Expulsions : -

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