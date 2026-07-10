Inter, Bergomi : « Khalaili est du même calibre que Hakimi et Palestra, c’est le genre de joueur qu’ils cherchaient depuis des années. Lucumi est meilleur que Chalobah. Le titre de champion ? Il faudra surveiller le Milan et la Roma. »

« La défense actuelle présente un vide. Avec les départs d’Acerbi, De Vrij et Darmian, le secteur défensif a perdu plusieurs éléments clés et nécessite un renfort ciblé. Chalobah est une option intéressante, mais Lucumi me semble idéal pour l’Inter. Il connaît déjà notre championnat et peut évoluer aussi bien comme défenseur central que comme arrière latéral. Je les apprécie tous les deux, mais si je devais choisir, je pencherais pour celui qui maîtrise déjà la Serie A. L’Inter a besoin de défenseurs capables de faire monter le bloc équipe, car elle doit maintenir une défense haute. »





Le Scudetto ? Il est encore tôt, mais l’Inter a prouvé ces dernières années qu’il était toujours candidat au titre. Je la vois donc logiquement en haut du classement, prête à viser la Serie A. Une autre équipe m’intrigue toutefois : le Milan, qui investit massivement pour attirer des joueurs de haut niveau. J’ai aussi apprécié la déclaration d’Amorim : « Je suis là pour gagner ». Enfin ! Ces dernières années, on aurait dit que tout le monde jouait pour la quatrième place… Je suis aussi très curieux de suivre le mercato de la Roma. Avec Gasperini, elle a les moyens de rester en haut du classement. »