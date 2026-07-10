L'ancien capitaine de l'Inter, Beppe Bergomi, s'est exprimé sur le mercato de l'Inter. Voici son analyse pour la Gazzetta dello Sport.
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Inter, Bergomi : « Khalaili est du même calibre que Hakimi et Palestra, c’est le genre de joueur qu’ils cherchaient depuis des années. Lucumi est meilleur que Chalobah. Le titre de champion ? Il faudra surveiller le Milan et la Roma. »
« J’ai vu Khalaili jouer contre l’Italie et il a été le meilleur joueur israélien. Je ne le connaissais pas, mais j’ai tout de suite pensé que c’était un joueur à suivre. On l’a ensuite revu en Ligue des champions contre l’Inter et l’Atalanta. C’est un peu comme si on retrouvait un Hakimi à droite, mais Khalaili a aussi le profil d’un Palestra. Plus offensif que Dumfries malgré une moins bonne puissance physique, il est plus rapide, plus à l’aise en un contre un, et Chivu pourra lui confier un rôle plus offensif. L’Inter cherchait un profil similaire depuis des années. Je l’apprécie beaucoup. Certes, il marque et fait moins de passes décisives, mais je disais la même chose de Palestra en le comparant à Dumfries. Dans le 3-5-2 de l’Inter, il pourra se montrer plus incisif que le joueur aperçu à l’Union Saint-Gilloise. Palestra ? L’Inter avait déployé de gros efforts pour recruter ce jeune, sans succès ; le club a toutefois rapidement tourné la page et dispose désormais d’un talent prometteur dont la vitesse et la technique évoquent fortement Palestra. »
« La défense actuelle présente un vide. Avec les départs d’Acerbi, De Vrij et Darmian, le secteur défensif a perdu plusieurs éléments clés et nécessite un renfort ciblé. Chalobah est une option intéressante, mais Lucumi me semble idéal pour l’Inter. Il connaît déjà notre championnat et peut évoluer aussi bien comme défenseur central que comme arrière latéral. Je les apprécie tous les deux, mais si je devais choisir, je pencherais pour celui qui maîtrise déjà la Serie A. L’Inter a besoin de défenseurs capables de faire monter le bloc équipe, car elle doit maintenir une défense haute. »
Le Scudetto ? Il est encore tôt, mais l’Inter a prouvé ces dernières années qu’il était toujours candidat au titre. Je la vois donc logiquement en haut du classement, prête à viser la Serie A. Une autre équipe m’intrigue toutefois : le Milan, qui investit massivement pour attirer des joueurs de haut niveau. J’ai aussi apprécié la déclaration d’Amorim : « Je suis là pour gagner ». Enfin ! Ces dernières années, on aurait dit que tout le monde jouait pour la quatrième place… Je suis aussi très curieux de suivre le mercato de la Roma. Avec Gasperini, elle a les moyens de rester en haut du classement. »
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