« Nous devons gagner, sinon terminer parmi les huit premiers deviendra très difficile. Mais nous devons revenir à la réalité : du temps a passé depuis les finales que nous avons disputées, et certains de nos matches récents doivent nous ramener les pieds sur terre. La Ligue des champions est un rêve, pas un objectif. Si des occasions se présentent, nous les saisirons, mais il me semblait juste de revoir nos ambitions à la baisse. »