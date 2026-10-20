L'Inter retrouve la Ligue des champions et affrontera demain, à San Siro, le Shakhtar Donetsk lors d'un troisième match déjà crucial. Alessandro Bastoni s'est exprimé sur Sky Sport et en conférence de presse pour évoquer les problèmes rencontrés par l'Inter en Europe, en soulignant le vieil adage de la « faible perception du danger ».
Inter, Bastoni : « Les finales de la Ligue des champions ? Du temps a passé, redescendons sur terre. Aujourd’hui, c’est un rêve, pas un objectif. Nous avons parlé de nos erreurs, nous ne percevons pas assez le danger. »
ERREURS MENTALES ET MANQUE DE CONCENTRATION
« Quelle Inter verra-t-on ? En termes de prestation, on verra une Inter assez semblable à celle des deux premiers matches (de Ligue des champions, NDLR), mais avec beaucoup moins d’erreurs, tant sur le plan individuel que sur celui du mental et de la concentration. Si l’on analyse tous les buts encaissés, pratiquement 90 % d’entre eux sont dus à nos erreurs. Nous en avons beaucoup parlé : comme c’est récurrent, il faut corriger cela. On verra donc une Inter plus concentrée. »
PERCEPTION DU DANGER
« L’agressivité et la superficialité sont des termes galvaudés. Personne n’entre sur le terrain avec l’intention de sous-estimer le match, mais ce sont ces aspects qu’il faut analyser. Peut-être percevons-nous mal le danger, et nous devons aussi progresser sur ce point. »
Shakhtar
« On connaît peu le Shakhtar, mais il a beaucoup de qualités. C’est une équipe technique qui n’a pas peur de développer son jeu. Nous devrons être vigilants et soudés, défendre en équipe. Il n’y a plus de matches faciles. Donc, plutôt que de regarder les autres, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. »
Des finales disputées ? C’est encore loin, revenons sur terre.
« Nous devons gagner, sinon terminer parmi les huit premiers deviendra très difficile. Mais nous devons revenir à la réalité : du temps a passé depuis les finales que nous avons disputées, et certains de nos matches récents doivent nous ramener les pieds sur terre. La Ligue des champions est un rêve, pas un objectif. Si des occasions se présentent, nous les saisirons, mais il me semblait juste de revoir nos ambitions à la baisse. »
PRENDRE SES RESPONSABILITÉS
« Cela ne dépend ni du système de jeu ni des joueurs qui entrent sur le terrain. Tout est une question de mental : il peut s’agir de superficialité, d’un manque d’envie ou de facteurs extérieurs. Chacun de nous doit assumer ses responsabilités à titre personnel, car lorsque nous analysons les matches, nous voyons beaucoup d’erreurs individuelles. Si nous parvenons à nous améliorer sur ce point, nous ferons un grand pas en avant. »
UNE PÉRIODE SOMBRE ? PAS POUR MOI
« Dans les autres stades, personne ne m’a jamais applaudi, mais c’est aussi ça, les supporters, et ça me va. Je n’avais rien à prouver. Le club et l’entraîneur m’ont soutenu pendant ce que vous considérez comme ma période sombre, mais je ne l’ai pas si mal vécue. Personne n’est mort. Pour moi, une période sombre, c’est autre chose. Et puis, le temps arrange les choses. »
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