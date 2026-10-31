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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Inter, Barella prend la parole : « Nous n’étions pas encore rodés au changement de système. Nous ne pouvons pas toujours rater nos débuts de match et attendre la 90e minute pour les jouer. »

Milan AC vs Inter
Milan AC
Inter
Serie A
N. Barella
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Nicolò Barella, milieu de terrain de l'Inter, s'est exprimé aux micros de Sky Sport et DAZN pour analyser le match : « C'est notre entame de match qui nous pose problème, plus que la tension liée aux rencontres. Nous devons l'améliorer. Nous ne pouvons pas toujours renverser la situation. Nous faisons toujours durer les matches jusqu'à la 90e minute, alors que nous devons parfois aussi savoir les gérer, car nous ne sommes pas toujours au maximum de nos capacités physiques. La faute sur Musah, un regret ? Oui, absolument. J'ai fait le mauvais choix. En ce moment, dès que nous commettons une erreur, nous sommes punis. Nous devons examiner ce qui ne va pas et progresser. Ensuite, quand nous nous libérons, nous dominons le match. »

  • « Nous n’étions pas encore rodés au changement de système de jeu »

    « Aujourd’hui, nous étions en situation d’urgence. Pio et Bonny ont eu de la fièvre, Bonny avait 39 °C de fièvre. Le fait de ne pas avoir de remplaçants frais a peut-être influencé les choix de l’entraîneur. L’attitude comptait plus que tout. Nous avons eu du mal à entrer dans le match et nous avons compris trop tard que les joueurs entre les lignes feraient la différence, mais nous n’étions pas rodés à ce changement de système. C’est l’attitude qui compte. Il nous a manqué quelque chose. »

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