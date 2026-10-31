Nicolò Barella, milieu de terrain de l'Inter, s'est exprimé aux micros de Sky Sport et DAZN pour analyser le match : « C'est notre entame de match qui nous pose problème, plus que la tension liée aux rencontres. Nous devons l'améliorer. Nous ne pouvons pas toujours renverser la situation. Nous faisons toujours durer les matches jusqu'à la 90e minute, alors que nous devons parfois aussi savoir les gérer, car nous ne sommes pas toujours au maximum de nos capacités physiques. La faute sur Musah, un regret ? Oui, absolument. J'ai fait le mauvais choix. En ce moment, dès que nous commettons une erreur, nous sommes punis. Nous devons examiner ce qui ne va pas et progresser. Ensuite, quand nous nous libérons, nous dominons le match. »