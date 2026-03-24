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Emanuele Tramacere

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Inter : Barcelone est sérieusement intéressé par Bastoni ; le directeur sportif Deco s'est rendu à plusieurs reprises à Milan

Inter
A. Bastoni
FC Barcelone
Mercato

Les négociations n'ont pas encore officiellement commencé, mais tout le monde est au courant des manœuvres du club catalan. Et l'Inter ? Elle n'a pas donné suite aux offres qui sont sur la table.

Le FC Barcelone est vraiment déterminé à recruter Alessandro Bastoni. Le défenseur italien né en 1999, qui a même porté le brassard de capitaine de l'Inter au cours de la saison, est la priorité du club catalan, qui souhaite révolutionner sa défense cet été.


Selon Fabrizio Romano, toutes les rumeurs en provenance d'Espagne sont confirmées, y compris celles concernant les montants, avec un protagoniste incontournable dans cette affaire, le directeur sportif Deco, qui travaille d'arrache-pied pour conclure le transfert du défenseur central.

  • LE COUP DE CŒUR DE DECO

    Le FC Barcelone est à la recherche d'un défenseur central gaucher, doué dans la construction du jeu et doté de solides qualités offensives. Alessandro Bastoni est depuis longtemps considéré comme le renfort idéal, le profil préféré du directeur sportif des Blaugrana, pour un effectif qui pourrait perdre à la fois Araujo et Christensen cet été et qui souhaite recruter un joueur de niveau international pour les remplacer.

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  • DECO À MILAN À PLUSIEURS REPRISES

    Et pour que l'opération aboutisse, comme le raconte Fabrizio Romano, Deco s'est rendu à plusieurs reprises à Milan au cours des quatre ou cinq derniers mois afin de « préparer le terrain », tant dans ses relations directes avec le joueur et son entourage qu'avec l'Inter.

  • BASTONI ET L'INTER LE SAVENT

    C'est notamment pour cette raison que tant le joueur que l'Inter savent parfaitement que les rumeurs concernant Barcelone ne sont pas de simples rumeurs ou indiscrétions relayées par la presse, mais qu'elles sont le fruit d'un intérêt réel et d'une négociation qui pourrait débuter d'un moment à l'autre.

  • 50 MILLIONS, C'EST POUR MOINS

    Du côté de l'Inter, ce qui a été fait savoir à l'ancien meneur de jeu portugais, aujourd'hui devenu dirigeant, c'est qu'une offre de 50 millions d'euros ne suffirait pas à ouvrir la voie à un transfert. Il n'y a d'ailleurs pas eu non plus de confirmation de la volonté de céder son défenseur central, et certainement pas à ce prix-là.

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