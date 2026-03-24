Inter : Barcelone est sérieusement intéressé par Bastoni ; le directeur sportif Deco s'est rendu à plusieurs reprises à Milan

Le FC Barcelone est vraiment déterminé à recruter Alessandro Bastoni. Le défenseur italien né en 1999, qui a même porté le brassard de capitaine de l'Inter au cours de la saison, est la priorité du club catalan, qui souhaite révolutionner sa défense cet été.





Selon Fabrizio Romano, toutes les rumeurs en provenance d'Espagne sont confirmées, y compris celles concernant les montants, avec un protagoniste incontournable dans cette affaire, le directeur sportif Deco, qui travaille d'arrache-pied pour conclure le transfert du défenseur central.