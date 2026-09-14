Inter a changé de visage au niveau de sa direction depuis quelques semaines, avec le départ de Piero Ausilio après 28 ans et la promotion au poste de nouveau directeur sportif de son ancien adjoint, Dario Baccin.

Le nouveau responsable du secteur sportif de l’Inter s’est exprimé pour la première fois dans ses nouvelles fonctions, aussi bien sur Dazn que sur Sky, en évoquant les prochaines manœuvres du club, son rôle et les prolongations ficelées avec Calhanoglu et Dimarco. La stratégie sur le marché ? Le noyau dur italien reste prioritaire et Romano, de Cagliari, plaît.