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Dario BaccinGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduit par

Inter, Baccin : « Romano ? Nous voulons un noyau dur italien. Contacts positifs pour les prolongations de Dimarco et Calhanoglu, de nouvelles réunions sont prévues »

Inter
A. Romano
F. Dimarco
H. Calhanoglu
D. Baccin

Première interview officielle de Dario Baccin en tant que directeur sportif de l’Inter

Inter a changé de visage au niveau de sa direction depuis quelques semaines, avec le départ de Piero Ausilio après 28 ans et la promotion au poste de nouveau directeur sportif de son ancien adjoint, Dario Baccin.

Le nouveau responsable du secteur sportif de l’Inter s’est exprimé pour la première fois dans ses nouvelles fonctions, aussi bien sur Dazn que sur Sky, en évoquant les prochaines manœuvres du club, son rôle et les prolongations ficelées avec Calhanoglu et Dimarco. La stratégie sur le marché ? Le noyau dur italien reste prioritaire et Romano, de Cagliari, plaît.

  • Émotion pour le nouveau rôle

    « Quand tu es à l’Inter, jouer contre de grands clubs est normal. Les émotions des premiers jours ont été particulières, puis nous sommes revenus au quotidien et j’ai vécu des jours pas vraiment différents de ceux que je vivais avant cette nouvelle fonction.

    Nous nous attendons à un grand match et à prendre les trois points, l’objectif du jour. Confirmer l’état d’esprit de Madrid et nous voulons jouer avec courage et qualité, avec un dénouement, on l’espère, différent »

    • Publicité

  • Les prolongations de Calhanoglu et Dimarco

    « Dimarco et Calhanoglu ? Nous avons entamé plusieurs discussions, des discussions sereines. Nous approfondirons cela dans les prochains jours et les prochains mois. Quand il y aura des avancées concrètes, nous vous le dirons.

    Nous voulons gérer les choses avec calme et tout le monde est content, nous des joueurs et eux de faire partie d’un grand club. Nous attendons de faire les choses correctement et ensuite nous vous le dirons. »

  • ROMANO

    « Romano plaît ? Il y a un travail de suivi au quotidien, il est prématuré de faire des noms. Nous sommes attentifs à tous les profils, en Italie et à l'étranger. Ces 10 dernières années, notre noyau dur nous a caractérisés et nous a donné une identité précise. Et l'idée est de continuer ».

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  • Encore sur les prolongations

    « Quand aurons-nous des nouvelles ? Tout d’abord, nous avons un effectif très fort et des joueurs avec lesquels nous menons des discussions de manière sereine. De nouvelles réunions sont prévues dans les prochaines semaines. Nous avons les idées très claires et les joueurs veulent continuer avec nous. Nous aurons des nouvelles dans les prochaines semaines, mais sans précipitation. »

  • Équilibres financiers

    «Je suis à l’Inter depuis plus de 10 ans, nous avons joué un rôle important et il faut assurer la continuité, en essayant de maintenir cette équipe au plus haut niveau possible, en sachant que nous devons respecter des paramètres économico-financiers. »

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