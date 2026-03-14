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Inter-Atalanta, le ralenti : contact entre Sulemana et Dumfries, protestations des Nerazzurri. Frattesi réclame un penalty

Les moments forts de la rencontre Inter-Atalanta

Le match Inter-Atalanta compte pour la 29e journée du championnat de Serie A. Voici toutes les phases de jeu analysées par Calciomercato.com.

INTER – ATALANTA Samedi 14/03 à 15h00

ARBITRE : MANGANIELLO

ASSISTANTS : PASSERI – ROSSI L.

4e ARBITRE : COLLU

VAR : GARIGLIO

AVAR : CHIFFI


  • LES ÉPISODES

    87' - Nouvelles protestations de l'Inter : Frattesi devance Scalvini, qui le percute alors qu'il avait déjà dégagé le ballon ; Manganiello laisse le jeu se poursuivre.  

    83' - Protests de l'Inter sur le but égalisateur de Krstovic : Sulemana met la pression sur Dumfries qui tombe dans la surface de réparation, Manganiello laisse le jeu se poursuivre, l'attaquant de la Dea tire et Sommer ne peut rien faire sur le rebond du buteur macédonien. Protestations furieuses de l'Inter suite au contact entre Sulemana et Dumfries, Chivu est même expulsé. Vérification par la VAR, qui confirme la décision de l'arbitre.

    27' - But valable de Pio Esposito : l'Atalanta réclame une possible main de Dumfries au moment où le ballon s'immobilise, mais le latéral néerlandais touche le ballon de la poitrine. 

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