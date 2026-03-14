Inter-Atalanta : le contact entre Scalvini et Frattesi fait débat. Marelli : « Il lui touche la jambe, mais c'est vraiment très léger. C'est un incident subjectif et sujet à interprétation, la décision de l'arbitre est juste. »

L'Atalanta arrache le match nul in extremis face à l'Inter : le match disputé à San Siro s'achève sur un score de 1-1, grâce au but de Nikola Krstovic qui a égalisé après l'ouverture du score de Francesco Pio Esposito en première mi-temps.

Un match qui a suscité de nombreuses discussions, notamment en fin de 29e journée du championnat de Serie A : tant le but égalisateur de l'ancien joueur de Lecce que l'incident entre Frattesi et Scalvini laissent place à de nombreuses interprétations.

Mais revenons sur ce qui s'est passé à l'issue de cette journée du championnat italien et essayons de comprendre, à travers les propos des experts, tout ce qui s'est passé lors de ce contact.