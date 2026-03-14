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Gabriele Stragapede

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Inter-Atalanta : le contact entre Scalvini et Frattesi fait débat. Marelli : « Il lui touche la jambe, mais c'est vraiment très léger. C'est un incident subjectif et sujet à interprétation, la décision de l'arbitre est juste. »

Vives protestations de la part de l'équipe nerazzurra suite au contact dans la surface entre Scalvini et Frattesi, qui a suscité plus d'un doute.

L'Atalanta arrache le match nul in extremis face à l'Inter : le match disputé à San Siro s'achève sur un score de 1-1, grâce au but de Nikola Krstovic qui a égalisé après l'ouverture du score de Francesco Pio Esposito en première mi-temps.

Un match qui a suscité de nombreuses discussions, notamment en fin de 29e journée du championnat de Serie A : tant le but égalisateur de l'ancien joueur de Lecce que l'incident entre Frattesi et Scalvini laissent place à de nombreuses interprétations.

Mais revenons sur ce qui s'est passé à l'issue de cette journée du championnat italien et essayons de comprendre, à travers les propos des experts, tout ce qui s'est passé lors de ce contact.

  • ÉPISODE

     Nous en sommes à la 87e minute du match entre l'Inter et l'Atalanta. Situation offensive pour l'équipe dirigée par Cristian Chivu, qui tente de passer à la vitesse supérieure et de prendre d'assaut les Bergamasques pour marquer le but de l'avantage et décrocher une éventuelle victoire.

    Un excellent ballon arrive dans la surface de réparation de laDea, sur lequel se jettent Frattesi et Scalvini : d'après les images fournies directement par DAZN et les différents ralentis, le joueur nerazzurro devance le défenseur central Raffaele Palladino, qui heurte la jambe de Frattesi, provoquant un contact alors que le ballon avait déjà été dégagé.

    L'arbitre Manganiello décide de ne pas intervenir, de ne pas siffler et de laisser le jeu se poursuivre. Le jeu continue, le ballon sort et, finalement, le VAR intervient : après consultation de la salle de Lissone, il est décidé que la décision sur le terrain est la bonne et le match reprend avec un dégagement de Carnesecchi.

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  • LES PAROLES DE MARELLI

    À l'issue du match, Luca Marelli, expert arbitral de DAZN, a commenté ainsi ce qui s'était passé au stade Giuseppe Meazza : « Frattesi devance son adversaire, Scalvini arrive en retard et touche la jambe de Frattesi, mais à la vue des images, le contact est vraiment très léger ».

    Il a ensuite poursuivi ainsi : « Il y a un peu plus de doute sur cet épisode. Lors du contact entre Frattesi et Scalvini, Frattesi devance le joueur de l’Atalanta et il y a un contact entre les pieds. Ce n’est pas vraiment un coup de pied, c’est une question de sensibilité et de subjectivité. Dans ce contact, je ne vois pas de faute méritant un penalty, il n’y a pas de véritable penalty. Manganiello n’avait rien vu, ces incidents ne sont pas visibles, il est difficile d’avoir la certitude de ce qui s’est passé. C’est un incident subjectif, sujet à interprétation, et toutes les opinions sont légitimes. C’est ainsi que le VAR a décidé. À mon avis, il est juste de laisser le jeu se poursuivre. »

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