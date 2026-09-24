L’Inter a approuvé le projet de comptes clos au 30 juin 2026 et les résultats financiers affichent une tendance positive et, surtout, des revenus au plus haut, comme presque jamais dans l’histoire du club.

Le communiqué, publié par le club intériste, fait en effet état d’un bénéfice de 22,7 millions d’euros, qui s’ajoute au bénéfice de la saison passée, le deuxième consécutif, et qui découle surtout de revenus record. Les capitaux propres repassent eux aussi dans le positif.

Le résultat du jour est très important car il intervient après une saison certes record pour les résultats sportifs en Italie, avec le doublé Scudetto-Coupe d’Italie, mais incroyablement négative en Europe par rapport à la saison précédente. Chivu a en effet été éliminé en barrages contre Bodo/Glimt, tandis qu’Inzaghi avait atteint la saison précédente la finale de la Ligue des champions, avec à la clé des revenus record, auxquels s’étaient également ajoutés ceux de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.



