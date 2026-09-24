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Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter : approbation du bilan 2026, bénéfice de 22,7 millions et revenus de 517 millions malgré le flop en Ligue des champions. Deuxième meilleur résultat de l’histoire

Inter

Encore un bilan bouclé dans le vert et des revenus records. L’Inter a clôturé un exercice financier historique.

L’Inter a approuvé le projet de comptes clos au 30 juin 2026 et les résultats financiers affichent une tendance positive et, surtout, des revenus au plus haut, comme presque jamais dans l’histoire du club.

Le communiqué, publié par le club intériste, fait en effet état d’un bénéfice de 22,7 millions d’euros, qui s’ajoute au bénéfice de la saison passée, le deuxième consécutif, et qui découle surtout de revenus record. Les capitaux propres repassent eux aussi dans le positif.

Le résultat du jour est très important car il intervient après une saison certes record pour les résultats sportifs en Italie, avec le doublé Scudetto-Coupe d’Italie, mais incroyablement négative en Europe par rapport à la saison précédente. Chivu a en effet été éliminé en barrages contre Bodo/Glimt, tandis qu’Inzaghi avait atteint la saison précédente la finale de la Ligue des champions, avec à la clé des revenus record, auxquels s’étaient également ajoutés ceux de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.


  • Le communiqué point par point

    Le Conseil d’administration de F.C. Internazionale Milano S.p.A. a approuvé le projet de comptes pour l’exercice 2025/26 lors de la réunion qui s’est tenue aujourd’hui au siège du club. Les résultats seront examinés et approuvés par l’Assemblée des actionnaires de F.C. Internazionale Milano S.p.A., qui se tiendra d’ici à la mi-octobre.

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  • RECETTES RECORD

    Le compte de résultat pour la saison 2025/26 fait apparaître des revenus de 518 millions d’euros, soit le deuxième meilleur résultat de l’histoire du club après le record de la saison dernière (567 millions d’euros), qui avait été marquée par les recettes exceptionnelles garanties par la participation à la Coupe du monde des clubs de la FIFA et par l’accession à la finale de l’UEFA Champions League.

  • Utile de 22,7 millions

    Le projet de bilan se clôture sur un bénéfice net de 22,7 millions d’euros. Cette valeur a été atteinte grâce à la consolidation du chiffre d’affaires et à une réduction des coûts de production d’environ 20 millions d’euros, soit 4 %.

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  • INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES

    S’agissant des charges financières du Groupe, au cours de l’exercice fiscal concerné, une réduction des charges financières d’environ 50 %, soit 19 millions d’euros, s’est concrétisée, à attribuer à l’opération de refinancement conclue à la fin de l’année dernière. Le nouveau financement se caractérise par un coût du capital plus faible que le précédent.

    Il convient également de signaler que le Club a lancé un important plan d’investissements pour le développement des infrastructures de l’Inter Training Center d’Appiano Gentile et du Konami Women & Talent Center d’Interello.

  • Au cours du mercato estival, l’effectif à la disposition du coach Cristian Chivu, pour sa deuxième saison à la tête de l’Inter, a été renforcé avec l’arrivée de nouveaux talents internationaux venus s’ajouter à un groupe déjà bien établi, qui dispute sa neuvième Ligue des champions consécutive et la Serie A en tant que champion d’Italie.

    À l’aube de la saison 2026/27, un nouveau partenariat avec BBVA a été signé, avec cet établissement bancaire leader du secteur, qui se distingue par une offre innovante 100 % digitale en Italie. BBVA est Official Sleeve Partner et Official Banking Partner de l’Inter, ainsi que Front Jersey Partner pour toutes les équipes de jeunes, des moins de 18 ans vers le bas.

    Avec détermination, ambition et esprit de compétition, le club abordera toutes les compétitions italiennes et européennes, tout en poursuivant parallèlement son parcours de croissance et de consolidation en dehors du terrain.

  • Réduction des coûts, hausse des recettes de matchday, du merchandising et du trading des joueurs

    Les revenus commerciaux ont augmenté de 7 %, principalement grâce à la croissance des revenus du merchandising, soutenue par le nouveau modèle économique mis en place avec le partenaire Fanatics.

    En outre, les revenus de match day ont eux aussi augmenté, en tenant compte de la moyenne par événement.

    Les revenus liés au trading des joueurs ont augmenté de 11 millions d’euros, ainsi qu’une baisse de 8 millions d’euros des amortissements et dépréciations des droits pluriannuels des joueurs.

    L’évolution de l’exercice fiscal a permis de ramener en territoire positif les capitaux propres du Groupe à 10,4 millions d’euros, contre une position négative de 12 millions d’euros à la clôture des comptes 2024/25.


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