L’écho des enquêtes sur le scandale de Manchester City ne retombe pas. Accusé et reconnu coupable de 114 chefs d’accusation, le club anglais a désormais fait appel et en attend l’issue. Avec lui attendent aussi tous les joueurs qui ont porté les couleurs des Citizens au fil des années et qui pourraient désormais être concernés par les conséquences des actes du club de Pep Guardiola.





Parmi eux figure aussi le défenseur de l’Inter et capitaine de la Suisse, Manuel Akanji. Le joueur de 31 ans a remporté deux titres de champion d’Angleterre, une Ligue des champions et une série d’autres trophées durant son passage outre-Manche de 2022 à 2025 et, après la victoire 3-0 des Helvètes contre la Macédoine du Nord à Lucerne, certains journalistes lui ont demandé son avis sur le sujet. Voici ce qu’a rapporté le portail suisse Nau.



