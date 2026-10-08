Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
CM Akanji Inter 16 9Getty Images
Simone Gervasio
Traduit par

Inter, Akanji : « J’espère ne pas perdre les titres remportés avec Manchester City, qui sait ce qu’ils découvriront encore. Vous cherchez toujours des choses liées au coronavirus… »

Serie A
Premier League
M. Akanji
Manchester City
Inter

L’écho des enquêtes sur le scandale de Manchester City ne retombe pas. Accusé et reconnu coupable de 114 chefs d’accusation, le club anglais a désormais fait appel et en attend l’issue. Avec lui attendent aussi tous les joueurs qui ont porté les couleurs des Citizens au fil des années et qui pourraient désormais être concernés par les conséquences des actes du club de Pep Guardiola.


Parmi eux figure aussi le défenseur de l’Inter et capitaine de la Suisse, Manuel Akanji. Le joueur de 31 ans a remporté deux titres de champion d’Angleterre, une Ligue des champions et une série d’autres trophées durant son passage outre-Manche de 2022 à 2025 et, après la victoire 3-0 des Helvètes contre la Macédoine du Nord à Lucerne, certains journalistes lui ont demandé son avis sur le sujet. Voici ce qu’a rapporté le portail suisse Nau.


  • « Je suis encore en contact avec certains joueurs, mais je n’en sais pas plus que vous. Quand j’étais là-bas, on nous a dit de garder notre calme, qu’ils avaient tout sous contrôle, qu’il ne s’était rien passé de grave. J’ai confiance dans les personnes responsables de Manchester City et je suis convaincu que c’est vrai. J’espère ne pas perdre mes titres. Ce serait dommage. Mais moi, je ne vois tout cela qu’aux informations ».


    Lorsqu’on lui a demandé si ses titres étaient effectivement en danger, Akanji a répondu de manière cryptique : « Qui sait ce qu’ils découvriront encore. Vous cherchez toujours des choses liées au Coronavirus qui se sont produites il y a cinq ans », a-t-il déclaré, en faisant référence aux journalistes présents et aux cas d’Embolo et de Xhaka.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Parme crest
Parme
PAR
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI