Libre de tout contrat depuis la fin de son engagement avec l’Inter le 30 juin dernier, Francesco Acerbi s’est exprimé lors d’un long entretien accordé à Sport Mediaset. Le défenseur central a affirmé sa volonté de poursuivre sa carrière au-delà de ses 38 ans.
Traduit par
Inter, Acerbi : « Je vais jouer encore trois ans. Le PSG ? On était cuits, je n’ai aucun regret. C’est Manchester City qui me reste le plus en travers de la gorge. Martinez est sous-estimé. Alvarez coûte 200 millions, mais c’est Lautaro qui joue. »
« Je me sens bien et j'ai toujours envie de jouer ; je n'envisage pas d'arrêter. Actuellement, je vis en toute sérénité : j'ai donné le maximum et je n'ai aucun regret. Mon expérience et ma motivation sont intactes ; je peux encore montrer l'exemple sur le terrain. À 38 ans, je conserve l'enthousiasme d'un gamin. Si je voulais devenir entraîneur, j'aurais déjà raccroché les crampons. Je pense pouvoir tenir encore deux ans à ce niveau, peut-être trois. »
« Je suis très fier de moi, à tous les égards, pour ce que j’ai accompli l’année dernière. Certains événements, qu’il préfère ne pas détailler, n’ont pas entamé sa détermination:ila continué às’investir à chaque entraînement pour maintenir l’équipe à flot malgré les difficultés. Même doublement couronnés,nous avons traversé deux mois, de janvier à la trêve internationale, sans trouver notre rythme ni notre identité.
« Chivu était un excellent joueur, titré. Comme coach, il avait passé quelques mois à Parme avant d’arriver à l’Inter, où il a trouvé un groupe vainqueur qu’il fallait aussi gérer. Nous avons tenté de l’épauler, c’était évident. Grâce au groupe, il a fait la différence, car avec d’autres dynamiques, on n’aurait pas gagné, même si Chivu y a mis du sien. Quelle relation avais-je avec Chivu ? Je jouais, il entraînait. »
« Lautaro Martínez est-il sous-estimé ? Je ne sais pas, peut-être a-t-il moins d’attrait que d’autres. S’il évoluait au FC Barcelone ou à Manchester City… Alvarez est évalué entre 150 et 200 millions d’euros, tout le monde le réclame, mais, lors de cette Coupe du monde, c’est Lautaro qui joue le plus. Lautaro a moins d’attrait que d’autres, c’est un joueur que j’apprécie : il est très fort, il est généreux sur le terrain, même quand il n’est pas au mieux, il se donne à fond. Et c’est déjà beaucoup, il est très fort. »
« Face à Haaland, il faut rester très attentif, jusqu’au moindre détail : avec des joueurs de ce calibre, tout se joue en un instant ; il faut anticiper et comprendre le jeu. Et il faut aussi un peu de chance. »
« La maladie m’a sauvé ; je ne dis pas que j’aurais arrêté, mais peut-être que oui. En tout cas, à trente ans, je ne sais pas à quel niveau j’en étais, j’aurais eu beaucoup de mal. J’ai eu une seconde chance. »
« Perdre la finale de la Ligue des champions 5-0, ça peut arriver et ça ne peut pas arriver, ça te ronge, mais on n’était même pas entrés sur le terrain. On était mentalement à bout, ils avaient déjà remporté le championnat, on devait jouer contre Côme et on était encore tendus à l’idée de voir Naples-Cagliari, puis la finale de la Ligue des champions et ensuite encore partir en Amérique ; si on avait eu un mois de vacances comme cette année sans aller en Amérique, ça t’aurait peut-être encore plus rongé, mais on n’a même pas disputé ce match. On peut encore être nerveux, mais au bout de deux ou trois mois, quand le championnat recommence, ça s’arrête. La défaite contre Manchester City reste en travers de la gorge : on l’avait à portée de main, on s’est battus jusqu’au bout. Contre le PSG, non. Si on ne joue pas le match, c’est qu’ils ont été meilleurs ; mentalement, on n’était pas là, on était fatigués, un point c’est tout. Je ne me suis rien reproché : on était à bout, on avait tout donné, il n’y avait plus rien à reconstruire.
«Inzaghi ? Je jouais, il entraînait ; je me suis toujours mis à sa disposition. J’ai beaucoup de respect pour lui : il m’a fait confiance pendant sept ans et j’ai répondu présent, c’est ce qui forge l’estime mutuelle. Il nous laissait de la liberté sur les jours de repos, il savait quand on était fatigué et il essayait de nous ménager ; il connaissait la charge de matchs et devait gérer le groupe. L’Inter a ensuite disputé deux finales de Ligue des champions ; certes, vous avez tout perdu l’année dernière, mais vous êtes presque toujours allés au bout. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles