L’ancien capitaine de l’Angleterre, Terry, a vivement critiqué la sélection de Tuchel pour la Coupe du monde, estimant que plusieurs grands noms laissés à la maison auraient dû être inclus. Le groupe est désormais réuni aux États-Unis, les quatre Gunners – Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze et Noni Madueke – ayant bénéficié d’un congé supplémentaire après la finale de la Ligue des champions. La liste définitive des 26 joueurs est validée et prête à entrer en compétition.

Invité de l’émission Sports Uncensored, Terry estime qu’au moins onze des vingt-six joueurs convoqués ne méritent pas leur place si l’Angleterre veut briller cet été.

« Il faut simplement aligner les meilleurs joueurs, a-t-il affirmé. Seuls 13, 14 ou 15 éléments peuvent prétendre être titulaires si nous voulons remporter cette Coupe du monde. Le reste du groupe ne semble pas en mesure de pousser ceux qui joueront. »