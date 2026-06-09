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Insuffisant ? L’Angleterre est pointée du doigt pour ses 11 joueurs sélectionnés, selon l’ancien capitaine des Three Lions John Terry, qui analyse le groupe de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde
Terry s’interroge sur la profondeur de l’effectif.
L’ancien capitaine de l’Angleterre, Terry, a vivement critiqué la sélection de Tuchel pour la Coupe du monde, estimant que plusieurs grands noms laissés à la maison auraient dû être inclus. Le groupe est désormais réuni aux États-Unis, les quatre Gunners – Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze et Noni Madueke – ayant bénéficié d’un congé supplémentaire après la finale de la Ligue des champions. La liste définitive des 26 joueurs est validée et prête à entrer en compétition.
Invité de l’émission Sports Uncensored, Terry estime qu’au moins onze des vingt-six joueurs convoqués ne méritent pas leur place si l’Angleterre veut briller cet été.
« Il faut simplement aligner les meilleurs joueurs, a-t-il affirmé. Seuls 13, 14 ou 15 éléments peuvent prétendre être titulaires si nous voulons remporter cette Coupe du monde. Le reste du groupe ne semble pas en mesure de pousser ceux qui joueront. »
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Des cadors laissés sur le bord du terrain
Le groupe dévoilé par Tuchel a provoqué un vif débat, notamment en raison des absences remarquées de Phil Foden et Cole Palmer. Terry a pointé un possible manque d’expérience chez certains joueurs, comme Dan Burn et Nico O’Reilly, et s’est interrogé sur les risques d’une trop grande dépendance à un noyau restreint, qui pourrait coûter cher à l’équipe.
« Tout d’abord, je l’apprécie vraiment (Tuchel) », a déclaré Terry. « Évidemment, vu son travail à Chelsea, quand il était là-bas… il nous a aussi permis de remporter la Ligue des champions. Ce que j’apprécie chez lui, c’est qu’il n’a pas peur de prendre de grandes décisions, et je pense que cela s’est vu dans son effectif. Mais sur ce point, je ne suis pas d’accord avec les joueurs qu’il a laissés de côté pour cette Coupe du monde. »
Le débat Maguire vs Shaw
Terry a exprimé des réserves sur l’absence des piliers de la défense Harry Maguire et Luke Shaw. Il considère qu’O’Reilly, malgré son talent prometteur, a besoin de l’expérience d’un vétéran comme Shaw pour gérer la pression d’un grand tournoi international.
« Maguire d’abord, puis Shaw à gauche. On parle d’O’Reilly à ce poste », explique Terry. « Un joueur de son profil a besoin d’un cadre comme Shaw à ses côtés pour l’épauler, le rassurer et lui transmettre son expérience, car il incarne notre avenir pour les prochaines Coupes du monde. Cole Palmer est aussi un choix clé. Je pense qu’il s’est trompé sur trois ou quatre décisions importantes sur le terrain. Dans ce genre de tournoi, il faut pouvoir s’appuyer sur ses meilleurs éléments pour aller le plus loin possible. »
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Les défis du groupe L nous attendent
Les hommes de Tuchel concluront leur préparation pour la Coupe du monde mercredi face au Costa Rica, avant de s'envoler pour disputer un match d'ouverture difficile dans le groupe L contre la Croatie. Les Three Lions affronteront ensuite le Ghana et le Panama dans l'espoir d'atteindre les seizièmes de finale.