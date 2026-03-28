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Insigne : « J'adore Naples : je serais revenu à pied, j'aurais même accepté un salaire de 1 500 euros. À Toronto, j'étais déprimé sur le plan footballistique »

L. Insigne
SSC Naples
Pescara
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Insigne est de retour en Italie après trois ans passés au Canada : entre son retour manqué à Naples et sa mission de maintien avec Pescara.

Lorenzo Insigne est de retour en Italie après son passage à Toronto. Il a fait ce choix pour sauver Pescara, actuellement dernier de la Serie B avec 29 points, mais à seulement deux longueurs de Bari, dix-septième avec 31 points, qui occupe la première des deux places qualificatives pour les barrages.


Un retour romantique, 14 ans après la promotion en Serie A de 2012, lorsque l'entraîneur était Zeman et que ses coéquipiers étaient Marco Verratti et Ciro Immobile. Dans Sportweek, Insigne a évoqué son retour en Italie ainsi que son transfert manqué à Naples, avec lequel il y avait eu des contacts en janvier.

  • REPARTIR À ZÉRO

    « Je me sens bien physiquement. Je recommence à prendre du plaisir après trois ans où je n'ai pas pu donner le meilleur de moi-même. À Toronto, je n’ai jamais été à 100 % physiquement : je me blessais et, pour pouvoir revenir sur le terrain, je jouais même si je n’étais pas complètement rétabli. Et puis, là-bas, il n’y a pas de relégation : la pression à laquelle j’étais habitué m’a manqué. Plus je ressens de pression, plus je suis à l’aise. De plus, j’étais dans une équipe peu compétitive et cela m’a déprimé sur le plan footballistique. »


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  • CINQ MOIS D'ARRÊT

    « Ça a été dur, mais je n'ai jamais cessé de m'entraîner. Je me disais : "Je n'abandonne pas, je n'ai que 34 ans". Pendant les cinq mois où j'ai attendu un appel, ma femme me disait : "J'espère que tu trouveras quelque chose", mais maintenant, elle trouve que c'était mieux quand j'étais à la maison. »


  • LE RETOUR À PESCARA

    « Je me suis mis au service de l'équipe. J'essaie de montrer l'exemple au quotidien. Je suis un point de repère et je n'hésite pas à m'exprimer quand je vois des choses qui ne me plaisent pas. Mais nous formons un groupe soudé et nous savons que nous pouvons donner du fil à retordre à tout le monde. »


  • LE RETOUR MANQUÉ À NAPLES

    « J'ai également reçu quelques appels de l'étranger, mais ils s'inquiétaient du fait que je m'étais entraîné seul. Je leur ai dit qu'avec ma condition physique, il me suffirait de 15 à 20 jours pour retrouver la forme. À Naples, j'y serais allé à pied ; quand ils m'ont contacté, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je m'étais même proposé pour le salaire minimum, soit 1 500 euros par mois. Je n’ai pas été déçu, car il faut respecter les choix. Et puis, dans mon cœur, après Naples, il y a Pescara ».


  • LES RELATIONS AVEC NAPLES

    « Je suis supporter du Napoli et je suis ravi qu'il ait remporté deux Scudetti. Mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir remporté avec 91 points. La pression a pesé lourd. Je jouais avec une responsabilité difficile à porter. Je me suis aussi disputé avec les supporters quand j’étais jeune. Aujourd’hui, je le regrette et je ne le referais plus. Les gens ne m’ont pas assez compris, un peu à cause de moi aussi. J’aime plaisanter, mais au début, je reste sur mes gardes et j’ai passé pour quelqu’un d’arrogant. »

  • LES LARMES

    Ici, Insigne, comme on le voit dans la vidéo, est ému en parlant de Naples : « Je tiens trop au maillot de Naples, ça me met en colère de ne pas avoir réussi à donner tout ce que j’aurais voulu. Je n’ai pas réussi à me faire comprendre. Quand le club m’a appelé en janvier, j’avais les larmes aux yeux. Je pleurais parce que j’aime Naples. Ce n’était pas du football, c’était de l’amour. Et ça, ça ne se mesure pas. Après 12 ans, je n’avais plus d’énergie physique ni mentale. La séparation a été voulue par les deux parties, sans qu’il y ait de reproches à faire à l’une ou à l’autre. »

  • ENTRAÎNEURS ET COÉQUIPIERS

    « C'est avec Sarri que j'ai pratiqué mon meilleur football. J'ai apprécié l'approche et la relation avec Gattuso, car c'est quelqu'un de franc. Trois coéquipiers à emmener partout ? Hamsik, Koulibaly et Mertens. Cavani ou Higuain ? J'ai fait marquer des buts aux deux. Cavani va plus en profondeur, il se bat davantage, mais je choisis Gonzalo parce que ses qualités m'impressionnaient. C'était un milieu offensif déguisé en attaquant. »


  • Euro 2020

    « Mon premier souvenir ? Moi, sautant sur Donnarumma après le dernier penalty arrêté, en me disant : "Mais qu'est-ce qu'on a fait !" Je peux jouer même en quatrième division, mais je ne renoncerai pas à l'équipe nationale : s'ils m'appellent, je cours. »

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