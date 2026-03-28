Insigne : « J'adore Naples : je serais revenu à pied, j'aurais même accepté un salaire de 1 500 euros. À Toronto, j'étais déprimé sur le plan footballistique »

Lorenzo Insigne est de retour en Italie après son passage à Toronto. Il a fait ce choix pour sauver Pescara, actuellement dernier de la Serie B avec 29 points, mais à seulement deux longueurs de Bari, dix-septième avec 31 points, qui occupe la première des deux places qualificatives pour les barrages.





Un retour romantique, 14 ans après la promotion en Serie A de 2012, lorsque l'entraîneur était Zeman et que ses coéquipiers étaient Marco Verratti et Ciro Immobile. Dans Sportweek, Insigne a évoqué son retour en Italie ainsi que son transfert manqué à Naples, avec lequel il y avait eu des contacts en janvier.