Le FC Bayern Munich devra-t-il se passer de Konrad Laimer, joueur polyvalent en défense, au cours des prochaines semaines décisives ? L'Autrichien a manqué le match amical contre le Ghana en raison d'une blessure ; son entraîneur, Ralf Rangnick, ne veut en tout cas prendre aucun risque.
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Inquiétudes avant le match contre le Real Madrid : une star du FC Bayern Munich est blessée
On ne sait pas encore avec certitude si Laimer sera indisponible ni pour combien de temps, mais il est certain que le joueur de 28 ans a dû se contenter de regarder le match depuis les tribunes pendant 90 minutes lors de la victoire 5-1 contre l'adversaire de l'Autriche en Coupe du monde vendredi, en raison de problèmes au genou.
« Konny s'est entraîné normalement hier et n'a eu aucun problème. Mais après l'entraînement, il a ressenti une gêne au genou. Il s'agissait d'une irritation, c'est pourquoi nous avons décidé de ne prendre aucun risque », a expliqué Rangnick, l'entraîneur de l'ÖFB, pour justifier cette décision.
Les négociations contractuelles avec Laimer sont au point mort
Laimer est toujours en sélection nationale, qui affrontera la Corée du Sud mardi lors d'un match amical – mais on ne sait pas encore s'il sera aligné. « Nous savons quels matchs l'attendent. Nous n'avons pas besoin de tester Konny. Nous savons ce qu'il vaut », a déclaré Rangnick.
Le Bayern sait lui aussi ce qu’il a en Laimer : le latéral compte en effet parmi les piliers incontestables de l’équipe de l’entraîneur Vincent Kompany. Mis à part quelques petits problèmes de blessures, il fait partie des titulaires incontournables du FCB.
Mais Laimer connaît lui aussi sa valeur, ce qui explique pourquoi la prolongation de contrat souhaitée par le Bayern au-delà de l’été 2027 s’avère plus difficile que prévu initialement. Comme toujours, tout est une question d’argent et de la reconnaissance qui va avec.
Les matchs décisifs du Bayern contre le Real Madrid et Leverkusen
Après la trêve internationale, le Bayern affrontera d'abord le SC Fribourg en Bundesliga, avant de disputer les deux quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid les 7 et 15 avril. Une semaine plus tard, le Bayern se rendra au Bayer Leverkusen pour la demi-finale de la Coupe d'Allemagne.
Konrad Laimer : statistiques de la saison 2025/26
Concours
Matchs
Buts
Passes décisives
Bundesliga
22
3
5
Ligue des champions
7
-
4
Coupe d'Allemagne
4
-
-
Supercoupe
1
-
-