Inquiétudes avant le match contre le Real Madrid : une star du FC Bayern Munich est blessée

Laimer est toujours en sélection nationale, qui affrontera la Corée du Sud mardi lors d'un match amical – mais on ne sait pas encore s'il sera aligné. « Nous savons quels matchs l'attendent. Nous n'avons pas besoin de tester Konny. Nous savons ce qu'il vaut », a déclaré Rangnick.

Le Bayern sait lui aussi ce qu’il a en Laimer : le latéral compte en effet parmi les piliers incontestables de l’équipe de l’entraîneur Vincent Kompany. Mis à part quelques petits problèmes de blessures, il fait partie des titulaires incontournables du FCB.

Mais Laimer connaît lui aussi sa valeur, ce qui explique pourquoi la prolongation de contrat souhaitée par le Bayern au-delà de l’été 2027 s’avère plus difficile que prévu initialement. Comme toujours, tout est une question d’argent et de la reconnaissance qui va avec.