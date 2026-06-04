Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Manuel NeuerGetty Images

Traduit par

Inquiétudes avant la répétition générale de la Coupe du monde : des doutes subsistent sur la condition physique de Manuel Neuer

Coupe du monde
Etats-Unis vs Allemagne
Etats-Unis
Allemagne
Matchs Amicaux
M. Neuer

Le retour du gardien Manuel Neuer à l’entraînement collectif de l’équipe nationale allemande est une nouvelle fois reporté.

De retour dans le groupe, le joueur de 40 ans n’a pas pris part à la séance à huis clos de jeudi à Chicago, toujours en raison de sa blessure au mollet. Selon la DFB, il poursuit « son programme de reprise individualisé ».

  • Le temps presse avant la dernière sortie des Bleus, samedi face aux États-Unis, coorganisateurs de la Coupe du monde. La séance de veille de match se tiendra vendredi au Soldier Field. Oliver Baumann devrait à nouveau garder les buts de la DFB, comme dimanche dernier contre la Finlande (4-0).

    Julian Nagelsmann n’a pas d’autres soucis d’effectif : jeudi, le sélectionneur national a pu s’entraîner sur la pelouse du club de MLS Chicago Fire avec ses 25 joueurs retenus pour la Coupe du monde ainsi que le gardien remplaçant Jonas Urbig.

    • Publicité
Matchs Amicaux
Etats-Unis crest
Etats-Unis
E-U
Allemagne crest
Allemagne
ALM