Le temps presse avant la dernière sortie des Bleus, samedi face aux États-Unis, coorganisateurs de la Coupe du monde. La séance de veille de match se tiendra vendredi au Soldier Field. Oliver Baumann devrait à nouveau garder les buts de la DFB, comme dimanche dernier contre la Finlande (4-0).

Julian Nagelsmann n’a pas d’autres soucis d’effectif : jeudi, le sélectionneur national a pu s’entraîner sur la pelouse du club de MLS Chicago Fire avec ses 25 joueurs retenus pour la Coupe du monde ainsi que le gardien remplaçant Jonas Urbig.