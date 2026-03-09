Après une action offensive peu avant la fin du match (87e), l'attaquant s'est saisi la cheville et a continué à boiter sur le terrain. Dans le temps additionnel, l'entraîneur Vincent Kompany l'a alors remplacé.
Inquiétudes autour de Jamal Musiala et Jonas Urbig : le FC Bayern risque de payer cher sa prestation exceptionnelle contre l'Atalanta Bergame
De plus, Jonas Urbig a également dû quitter le terrain, soutenu par deux soigneurs, après avoir encaissé le but du 6-1 quelques instants avant le coup de sifflet final. Le remplaçant de Manuel Neuer, blessé, était entré violemment en collision avec Nikola Krstovic avant que Mario Pasalic ne marque sur rebond.
Peu avant, Alphonso Davies avait déjà été remplacé en larmes. Le diagnostic n'était pas encore connu pour les trois malchanceux.
Après le match, le directeur sportif Max Eberl a donné une première estimation de la gravité des blessures : « Phonzie a probablement une blessure musculaire. Jonas a été touché à la tête. Il est un peu étourdi et a bien sûr un énorme mal de tête. Je ne peux pas encore dire avec certitude ce qui s'est passé. Pour Jamal, c'était plutôt une mesure de précaution. Il a senti quelque chose au niveau de la cheville, mais rien de grave. C'est le cas qui me semble le moins grave. Pour les deux autres, nous devons attendre. » Kompany a également donné un avis prudent.
Il faut espérer « que les blessures d'Alphonso et de Jamal ne soient pas trop graves », a déclaré le capitaine Joshua Kimmich sur Amazon Prime Video. « Cela nous a coûté cher la saison dernière. Cela ne doit pas se reproduire cette saison. »
- Imago Images / MIS
Le retour de Musiala à la DFB en danger - Ulreich désormais sollicité ?
Musiala n'avait réintégré l'équipe du champion allemand record qu'à la mi-janvier, après s'être fracturé le péroné lors de la Coupe du monde des clubs cet été. Depuis, le joueur de 23 ans a peu à peu accumulé du temps de jeu. En dix apparitions, il a déjà participé à quatre buts (deux buts et deux passes décisives). Contre l'Atalanta, Musiala, qui a remplacé Serge Gnabry après la pause, a également marqué le but qui a porté le score à 6-0.
Si Musiala s'est effectivement blessé, son retour en équipe nationale allemande pour le stage de fin mars serait également compromis.
Une blessure d'Urbig pourrait toutefois conduire Sven Ulreich à jouer ce week-end contre le Bayer Leverkusen. Neuer est actuellement absent, comme il y a quelques semaines, en raison d'une déchirure musculaire au mollet gauche.