Liverpool a officiellement confirmé qu'Isak reviendra au club plus tôt que prévu après avoir contracté un problème physique pendant la trêve internationale. L'international suédois, en grande forme avec le géant de la Premier League, devait initialement représenter son pays lors d'un programme de quatre matches au cours de cette fenêtre internationale. Cependant, après avoir participé au match d'ouverture, il manquera désormais les trois rencontres restantes de la campagne de la Suède en Ligue des nations durant cette période afin de se concentrer sur sa récupération au centre d'entraînement AXA.

Le club a publié un communiqué officiel pour informer les supporters de la situation et détailler les prochaines étapes pour l'ancien joueur de Newcastle. Le bulletin précise : « Alexander Isak va revenir à Liverpool après son rassemblement international en raison d'une blessure mineure. L'attaquant ne participera pas aux trois rencontres restantes de la Suède lors de la trêve internationale en cours et sera désormais examiné par le staff médical du club au centre d'entraînement AXA. »