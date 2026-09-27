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Inquiétude sur blessure pour Liverpool ! Alexander Isak renvoyé de la sélection suédoise après un coup reçu en Ligue des nations
La star d'Anfield subit un revers en sélection nationale
Liverpool a officiellement confirmé qu'Isak reviendra au club plus tôt que prévu après avoir contracté un problème physique pendant la trêve internationale. L'international suédois, en grande forme avec le géant de la Premier League, devait initialement représenter son pays lors d'un programme de quatre matches au cours de cette fenêtre internationale. Cependant, après avoir participé au match d'ouverture, il manquera désormais les trois rencontres restantes de la campagne de la Suède en Ligue des nations durant cette période afin de se concentrer sur sa récupération au centre d'entraînement AXA.
Le club a publié un communiqué officiel pour informer les supporters de la situation et détailler les prochaines étapes pour l'ancien joueur de Newcastle. Le bulletin précise : « Alexander Isak va revenir à Liverpool après son rassemblement international en raison d'une blessure mineure. L'attaquant ne participera pas aux trois rencontres restantes de la Suède lors de la trêve internationale en cours et sera désormais examiné par le staff médical du club au centre d'entraînement AXA. »
- Getty Images Sport
Un début productif dans cette nouvelle saison
Isak a disputé l’intégralité des 90 minutes et a marqué un but lors de la victoire 2-1 de la Suède contre la Roumanie vendredi. Cependant, l’attaquant de Liverpool manquera désormais le match de lundi contre la Pologne, ainsi que les prochaines rencontres du groupe 4 de la Ligue B contre la Bosnie-Herzégovine le 2 octobre et le match retour contre la Roumanie le 5 octobre.
Isak a déjà trouvé le chemin des filets à quatre reprises en seulement cinq apparitions en Premier League, ce qui représente plus de la moitié du total de buts de Liverpool dans le championnat jusqu’à présent. Sa contribution la plus récente a été le but décisif contre Bournemouth, une réalisation qui lui a déjà permis de dépasser son total de buts d’une première saison difficile à Anfield. À l’heure actuelle, seule la superstar de Manchester City Erling Haaland le devance dans la course au Soulier d’or de la Premier League, ce qui souligne son importance dans le dispositif tactique d’Iraola.
Les clubs de Premier League en état d’alerte maximale
Liverpool n'est pas la seule équipe confrontée à des problèmes d'effectif durant cette trêve internationale devenue éprouvante pour les entraîneurs de clubs. La « malédiction de la trêve internationale » semble frapper plusieurs clubs de premier plan en même temps, Arsenal et Sunderland ayant eux aussi signalé des blessures touchant des attaquants clés. Jeudi soir, Kai Havertz a été contraint de sortir avec l'Allemagne, tandis que Brian Brobbey a lui aussi reçu un coup lors de ce même choc très intense entre l'Allemagne et les Pays-Bas à Amsterdam.
Cette fenêtre internationale étant prolongée, la Premier League ne doit reprendre que lors du deuxième week-end d'octobre. Cela donne au service médical de Liverpool un petit délai pour travailler sur la condition physique d'Isak, mais le volume de matches à venir signifie qu'Iraola sera désespéré à l'idée que son talisman évite une longue période sur la touche.
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De gros tests attendent après la trêve internationale
Liverpool occupe actuellement la sixième place du classement de Premier League avec neuf points, à six longueurs du leader, Manchester City. À l’issue de la trêve internationale, Liverpool disputera un choc à fort enjeu face à City à Anfield le 11 octobre.
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