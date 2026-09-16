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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Inquiétude et croisée des chemins : qu'attend l'Arabie saoudite lors de la Coupe du Golfe 27 ?

FEATURES
Arabie saoudite vs Koweït
Arabie saoudite
Koweït
Gulf Cup
G. Donis
Arabie saoudite
Koweït
Grèce

Une mission qui ne sera pas facile

L'Arabie saoudite aborde la Coupe du Golfe 27 dans un climat d'attente non dénué d'inquiétude, ses supporters attendant désormais un visage différent de leur équipe, et non une simple nouvelle participation porteuse des mêmes points d'interrogation apparus lors des dernières échéances.

L'Arabie saoudite sera face à un examen qui dépasse la simple idée de jouer le titre, car ce tournoi pourrait en révéler beaucoup sur la physionomie de l'équipe et sur sa capacité à retrouver son identité avant de disputer l'échéance la plus importante dans quelques mois, lorsque commencera la quête d'une meilleure image lors de la Coupe d'Asie.

C'est pourquoi chaque match de la Coupe du Golfe 27 sera passé au crible, non seulement pour connaître les résultats de l'équipe, mais aussi pour observer sa manière de jouer, sa personnalité et sa capacité à gérer les matchs, et surtout pour savoir si Georgios Donis a réussi à bâtir une équipe capable de convaincre les supporters avant qu'il ne soit trop tard.

La question ne porte en effet plus sur la capacité de l'Arabie saoudite à remporter un match ou à atteindre le tour suivant, mais sur le fait de savoir si le tournoi du Golfe apportera à l'équipe de véritables réponses, ou s'il ouvrira de nouvelles portes à l'inquiétude avant la Coupe d'Asie.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les supporters attendent une réponse différente

    L'inquiétude du public sera fortement présente dès le coup d'envoi, d'autant plus que le supporter saoudien ne veut pas voir se poursuivre le niveau choquant qui, lors de périodes précédentes, a fait paraître l'équipe nationale loin de l'image à laquelle il était habitué.

    Les supporters ne recherchent pas seulement les victoires, ils veulent voir une sélection dotée d'une identité claire, qui sait quoi faire avec et sans le ballon, et qui est capable d'imposer son style plutôt que d'aborder les matches en attendant la réaction de l'adversaire.

    La Coupe du Golfe constituera ici une véritable occasion pour Dônis et ses joueurs de reconstruire la confiance, car afficher un niveau solide dès les premiers tours pourrait changer bien des choses dans l'atmosphère qui entoure la sélection et donner aux supporters une nouvelle raison d'espérer.

    En revanche, la persistance d'une prestation terne, même si certains résultats positifs venaient à suivre, pourrait maintenir les points d'interrogation, car les supporters considéreront ce que propose la sélection comme un indicateur de ce qui pourrait se produire dans quelques mois lors de la Coupe d'Asie.

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  • Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Golfe 27 : un carrefour décisif pour Deniz

    Pour Deniz, ce tournoi paraît plus important qu'une simple étape dans le programme de préparation, d'autant qu'il fait l'objet de critiques incessantes depuis la dernière participation à la Coupe du monde et qu'il a besoin de se présenter à nouveau au public et de le convaincre qu'il a quelque chose à apporter à la sélection.

    L'entraîneur est certainement conscient que le temps ne joue pas en sa faveur, car la période restant jusqu'à la Coupe d'Asie n'est pas suffisamment longue pour se permettre de gaspiller davantage de matchs sans parvenir à dégager des contours clairs concernant la composition, le style de jeu et l'identité qu'il souhaite donner à l'Arabie saoudite.

    À lire aussi : Analyse de la liste de l'Arabie saoudite : l'arme Inzaghi s'impose et Deniz mise sur les ailes

    C'est pourquoi la Coupe du Golfe 27 pourrait constituer l'une des étapes les plus importantes de son projet avec la sélection, car elle lui offrira l'occasion de tester ses idées sous la pression d'une vraie compétition, et non uniquement lors des matchs amicaux ou des périodes de rassemblement qui ne comportent pas la même pression.

    Plus la sélection se montrera convaincante, plus la confiance dans la poursuite du projet grandira, tandis que la répétition des erreurs et des prestations médiocres pourrait rouvrir le débat sur l'avenir du staff technique, surtout si les résultats venaient à décevoir les attentes du public.

  • Le titre ravive l'envie et la confiance

    Le sacre en Coupe du Golfe, s'il se concrétise, ne serait pas qu'un simple titre supplémentaire dans les vitrines de la sélection saoudienne : il pourrait représenter un précieux coup de fouet moral avant la Coupe d'Asie, et raviver un peu de l'envie et de la confiance dont les joueurs et les supporters ont besoin ensemble.

    Une victoire dans une compétition proche du public et porteuse d'une histoire particulière pour les sélections du Golfe pourrait offrir aux joueurs un sentiment différent quant à leur capacité à rivaliser et à supporter la pression, surtout si le titre survient au terme d'une série de prestations convaincantes.

    Un succès lors du Golfe 27 pourrait par ailleurs contribuer à améliorer la relation entre la sélection et le public, après que les résultats et le niveau affichés récemment ont élargi le champ des critiques. L'équipe a désormais besoin d'un moment capable de ramener le supporter dans les tribunes avec le sentiment qu'il y a bien quelque chose qui mérite d'être soutenu.

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    Mais la valeur du tournoi ne se résumera pas au seul titre : même une qualification pour les derniers tours accompagnée d'un football convaincant pourrait constituer un indicateur important, car l'objectif final sera de préparer une sélection capable de rivaliser lors de la Coupe d'Asie, et pas seulement de remporter la Coupe du Golfe.

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  • L'échec pourrait ouvrir la voie à un nouveau changement

    À l'inverse, l'échec à afficher le niveau attendu pourrait placer la Fédération saoudienne et le staff technique face à des questions difficiles, surtout s'il apparaissait que la sélection n'a pas progressé d'un pas, ou si les problèmes dont elle a souffert lors des précédentes échéances persistaient.

    Le départ de Deniz ne peut, dans ce cas, être considéré comme acquis, mais il demeure une hypothèse susceptible de s'imposer si les résultats négatifs s'accumulaient et si les critiques se poursuivaient, d'autant que la sélection a déjà connu un changement technique avant la dernière Coupe du monde, lorsque Hervé Renard était parti avant le tournoi.

    Cette expérience fait que l'idée d'un changement avant la Coupe d'Asie n'est pas totalement exclue si les choses arrivaient dans une impasse. Toutefois, prendre une telle décision à un moment proche du tournoi constituerait à son tour une démarche aux conséquences certaines, car tout nouvel entraîneur aurait besoin de temps pour faire connaissance avec les joueurs et bâtir ses idées.

    De là, la Coupe du Golfe 27 apparaît comme un véritable carrefour pour la sélection et pour Deniz. La réussite de l'Arabie saoudite pourrait leur offrir une marge de tranquillité et de confiance pour travailler en vue de la Coupe d'Asie, tandis que l'échec et la répétition d'une prestation choquante pourraient remettre tous les dossiers sur la table, au premier rang desquels l'avenir de l'entraîneur et la physionomie de la sélection lors de la prochaine étape.

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