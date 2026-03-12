Inquiétude à Barcelone après l'absence de Lamine Yamal à l'entraînement après le match nul en Ligue des champions contre Newcastle

Barcelone a repris l'entraînement jeudi à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, mais un joueur de renom était absent de la séance collective dirigée par Hansi Flick. Après une période de repos suite à leurs déplacements en Ligue des champions, les géants catalans ont repris l'entraînement au Camp Tito Vilanova, mais Yamal était introuvable.

Le joueur issu du centre de formation La Masia n'a pas participé à la séance d'entraînement avec ses coéquipiers, le Barça ayant révélé dans un communiqué officiel qu'il souffrait d'un « malaise général ». Le Diario ASa rapporté que Yamal était cloué au lit par la maladie, mais qu'il devrait reprendre l'entraînement vendredi.