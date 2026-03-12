AFP
Inquiétude à Barcelone après l'absence de Lamine Yamal à l'entraînement après le match nul en Ligue des champions contre Newcastle
Le joueur vedette absent à l'entraînement
Barcelone a repris l'entraînement jeudi à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, mais un joueur de renom était absent de la séance collective dirigée par Hansi Flick. Après une période de repos suite à leurs déplacements en Ligue des champions, les géants catalans ont repris l'entraînement au Camp Tito Vilanova, mais Yamal était introuvable.
Le joueur issu du centre de formation La Masia n'a pas participé à la séance d'entraînement avec ses coéquipiers, le Barça ayant révélé dans un communiqué officiel qu'il souffrait d'un « malaise général ». Le Diario ASa rapporté que Yamal était cloué au lit par la maladie, mais qu'il devrait reprendre l'entraînement vendredi.
Impact crucial dans l'impasse à Tyneside
L'absence de Yamal est particulièrement notable compte tenu de son rôle de premier plan lors du match aller contre Newcastle à St. James' Park. Il a fait preuve d'un sang-froid à toute épreuve pour convertir un penalty dans les arrêts de jeu après une faute de Joe Willock sur Dani Olmo dans la surface, assurant ainsi un précieux match nul 1-1 sur le sol anglais.
Ce but tardif a changé la donne, donnant à Barcelone un avantage psychologique avant son retour dans la capitale catalane. L'équipe est revenue de Newcastle avec un moral renforcé grâce à la contribution de Yamal, sachant qu'elle peut assurer sa place en quarts de finale lorsque l'équipe de Premier League se rendra au Spotify Camp Nou mercredi prochain. Cependant, garder leur talisman en forme et en bonne santé est désormais la priorité absolue pour Hansi Flick et son équipe médicale.
Les chiffres indispensables pour l'adolescent
Yamal a accumulé 3 102 minutes de jeu cette saison, soit le deuxième total le plus élevé de toute l'équipe, derrière Eric Garcia, qui mène avec 3 208 minutes. Sa résistance a été essentielle à la régularité du FC Barcelone dans plusieurs compétitions, ce qui fait de cette dernière maladie un sujet de discussion important.
Ses statistiques sont tout aussi impressionnantes, puisqu'il est en tête du classement du club en termes de participation directe aux buts avec 20 buts et 15 passes décisives. Son total de buts comprend 14 réalisations en Liga, quatre en Ligue des champions et deux en Copa del Rey. Avec 10 passes décisives en championnat et trois autres en Europe, Yamal a été le principal moteur de l'attaque du FC Barcelone, et toute absence potentielle dans l'équipe pour le jour du match laisserait un vide énorme dans le plan offensif de Flick.
En prévision du match contre Séville
Le club reste optimiste quant à la disponibilité de Yamal pour le match de ce week-end. Si le jeune joueur se remet de sa maladie comme prévu et rejoint l'équipe pour la séance de vendredi, il devrait pouvoir conserver sa place de titulaire contre Séville.
Flick suivra de près le rétablissement du joueur au cours des prochaines 24 heures. Le manager allemand est bien conscient qu'il ne peut se permettre de perdre un joueur qui a apporté une telle énergie dans le dernier tiers du terrain. Avec le match retour contre Newcastle qui se profile après le match contre Séville, la gestion de la charge de travail et de la santé de Yamal sera cruciale.
