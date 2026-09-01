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« Inoubliable » : Jose Mourinho rend un hommage émouvant à Lionel Messi alors que la superstar de l’Inter Miami annonce sa retraite internationale avec l’Argentine
Messi met un terme à son aventure avec l’Argentine
Le capitaine de l’Argentine championne du monde en 2022 a officiellement mis un terme à sa carrière internationale à l’âge de 39 ans. L’attaquant de légende, qui détient le record de buts en sélection avec 125 réalisations en 207 apparitions, a confirmé sa décision sur les réseaux sociaux lundi. Cette annonce met fin à une période extraordinaire entamée lors de ses débuts avec l’équipe A en 2005.
- AFP
Mourinho salue un ancien adversaire
Mourinho, qui s'est régulièrement mesuré à la superstar lorsqu'il dirigeait Chelsea et le Real Madrid, a répondu directement à la publication Instagram de l'attaquant. L'entraîneur portugais a écrit : « Félicitations pour cette brillante et inoubliable carrière internationale. La prochaine Copa America et la prochaine Coupe du monde ne seront pas les mêmes. »
Une légende revient sur un départ douloureux
S’éloigner de la scène internationale a été décrit comme profondément difficile par le capitaine, mais cette décision a été prise pour aider à faire émerger la prochaine génération. Dans un communiqué chargé d’émotion, Messi a expliqué : « Le temps file, des chapitres se referment, et celui-ci me fait profondément mal. J’aime, j’ai aimé et j’aimerai toujours faire partie de l’équipe nationale. J’ai tout donné, je n’ai plus rien à donner et, en plus, il y a derrière moi de très grands jeunes joueurs qui méritent leur chance. »
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Les obligations en club sont prioritaires
L’attaquant va désormais consacrer ses efforts exclusivement aux compétitions nationales avec l’équipe de Major League Soccer de Miami. Sous contrat aux États-Unis jusqu’à la fin de la saison 2028, le double vainqueur de la Copa America a encore beaucoup de football en club devant lui. Pendant ce temps, l’Argentine de Lionel Scaloni doit s’adapter à la vie sans son capitaine talismanique alors qu’elle se prépare pour les prochaines grandes compétitions.
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