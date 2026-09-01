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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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« Inoubliable » : Jose Mourinho rend un hommage émouvant à Lionel Messi alors que la superstar de l’Inter Miami annonce sa retraite internationale avec l’Argentine

J. Mourinho
L. Messi
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Inter Miami CF
Major League Soccer
Argentine

José Mourinho a rendu un hommage émouvant à Lionel Messi après la décision du Ballon d'Or à huit reprises de prendre sa retraite internationale avec l'Argentine. Le technicien portugais, qui a souvent croisé le fer avec l'attaquant au cours de sa carrière d'entraîneur, a salué son héritage historique après une période extraordinaire au plus haut niveau du football mondial.

  • Messi met un terme à son aventure avec l’Argentine

    Le capitaine de l’Argentine championne du monde en 2022 a officiellement mis un terme à sa carrière internationale à l’âge de 39 ans. L’attaquant de légende, qui détient le record de buts en sélection avec 125 réalisations en 207 apparitions, a confirmé sa décision sur les réseaux sociaux lundi. Cette annonce met fin à une période extraordinaire entamée lors de ses débuts avec l’équipe A en 2005.

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  • Inter Milan's Portuguese coach Jose MourAFP

    Mourinho salue un ancien adversaire

    Mourinho, qui s'est régulièrement mesuré à la superstar lorsqu'il dirigeait Chelsea et le Real Madrid, a répondu directement à la publication Instagram de l'attaquant. L'entraîneur portugais a écrit : « Félicitations pour cette brillante et inoubliable carrière internationale. La prochaine Copa America et la prochaine Coupe du monde ne seront pas les mêmes. »

  • Une légende revient sur un départ douloureux

    S’éloigner de la scène internationale a été décrit comme profondément difficile par le capitaine, mais cette décision a été prise pour aider à faire émerger la prochaine génération. Dans un communiqué chargé d’émotion, Messi a expliqué : « Le temps file, des chapitres se referment, et celui-ci me fait profondément mal. J’aime, j’ai aimé et j’aimerai toujours faire partie de l’équipe nationale. J’ai tout donné, je n’ai plus rien à donner et, en plus, il y a derrière moi de très grands jeunes joueurs qui méritent leur chance. »

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  • Inter Miami CF v CF MontrealGetty Images Sport

    Les obligations en club sont prioritaires

    L’attaquant va désormais consacrer ses efforts exclusivement aux compétitions nationales avec l’équipe de Major League Soccer de Miami. Sous contrat aux États-Unis jusqu’à la fin de la saison 2028, le double vainqueur de la Copa America a encore beaucoup de football en club devant lui. Pendant ce temps, l’Argentine de Lionel Scaloni doit s’adapter à la vie sans son capitaine talismanique alors qu’elle se prépare pour les prochaines grandes compétitions.