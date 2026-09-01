« Inoubliable » : Jose Mourinho rend un hommage émouvant à Lionel Messi alors que la superstar de l’Inter Miami annonce sa retraite internationale avec l’Argentine

S’éloigner de la scène internationale a été décrit comme profondément difficile par le capitaine, mais cette décision a été prise pour aider à faire émerger la prochaine génération. Dans un communiqué chargé d’émotion, Messi a expliqué : « Le temps file, des chapitres se referment, et celui-ci me fait profondément mal. J’aime, j’ai aimé et j’aimerai toujours faire partie de l’équipe nationale. J’ai tout donné, je n’ai plus rien à donner et, en plus, il y a derrière moi de très grands jeunes joueurs qui méritent leur chance. »