« Injustifié » - Pourquoi l'équipe nationale masculine des États-Unis ne peut pas contester le carton rouge controversé reçu par Folarin Balogun lors de la victoire en Coupe du monde contre la Bosnie-Herzégovine, tandis que Christian Pulisic adresse un message de soutien à son coéquipier

Le vestiaire de l’équipe nationale américaine s’est mobilisé pour soutenir son attaquant, Christian Pulisic en première ligne. Après la rencontre, l’international américain a assumé ses propos. « C’est vraiment dommage, honnêtement. Avec le recul, ça nous semble tellement injuste qu’il ait dû subir ça », a déclaré l’attaquant de l’AC Milan. « Je viens de lui dire qu’il a tant fait pour nous, et que maintenant, on est là pour le soutenir. Je ne connais pas les règles, mais bien sûr, rien qu’en revoyant la scène, c’est vraiment décevant. Je comprends que ce soit un geste dangereux d’une certaine manière, mais il essayait simplement de poser son pied au sol, et ce n’était pas haut sur sa jambe. C’est vraiment très malheureux. »

Le milieu de terrain de la Juventus, Weston McKennie, a également fait part de son agacement après la rencontre. « Franchement, c’est un peu fort de café. À ce stade de la compétition, où chaque joueur compte, c’est dur à avaler », a-t-il estimé. « Au bout du compte, mon rôle est de monter sur le terrain pour marquer des points et remporter des matchs. Que nous soyons en infériorité numérique ou privés d’un joueur pour la prochaine rencontre, le suivant dans la liste devra se lever et apporter sa pierre à l’édifice pour que l’équipe réussisse. »