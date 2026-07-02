Getty Images Sport
Traduit par
« Injustifié » - Pourquoi l'équipe nationale masculine des États-Unis ne peut pas contester le carton rouge controversé reçu par Folarin Balogun lors de la victoire en Coupe du monde contre la Bosnie-Herzégovine, tandis que Christian Pulisic adresse un message de soutien à son coéquipier
- Getty Images Sport
Polémique au Levi’s Stadium
L'incident s'est produit à la 61e minute, lorsque Balogun, qui avait déjà donné l'avantage à son équipe, a semblé atterrir maladroitement sur le Bosnien Tarik Muharemovic. Alors que cela ressemblait au premier abord à un enchevêtrement accidentel de jambes, l'arbitre Raphaël Claus a été invité par le VAR à revoir les images. Après avoir visionné le ralenti sur l’écran, Claus est retourné sur la pelouse pour brandir le carton rouge, faisant de Balogun le quatrième joueur de l’histoire à marquer un but puis à être expulsé lors d’un match à élimination directe de la Coupe du monde.
Bouleversé, il a quitté la pelouse sous les encouragements de ses coéquipiers. Malgré l’infériorité numérique, la formation de Mauricio Pochettino a fait preuve d’une détermination remarquable et a finalement doublé son avance grâce à un coup franc de Malik Tillman, assurant une victoire 2-0.
Pourquoi la sélection américaine masculine ne peut pas contester le carton rouge reçu par Balogun
L'équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) vient de subir un coup dur en vue des huitièmes de finale : il est désormais acté qu'elle ne peut pas contester l'expulsion de Balogun. Selon l'article 10.5 du règlement de la FIFA pour la Coupe du monde 2026, tout joueur expulsé directement « sera automatiquement suspendu pour le match suivant de son équipe ».
Les supporters américains auraient pu espérer une intervention, mais un responsable de la FIFA a confirmé qu’une équipe ne peut pas contester une suspension d’un match suite à un carton rouge, comme le rapporte The Athletic. La Commission de discipline de la FIFA n’examine les recours que si elle décide d’« imposer des suspensions supplémentaires » au-delà de la suspension automatique d’un match. Les Stars and Stripes devront donc se passer de leur meilleur buteur pour affronter la Belgique.
- Getty Images Sport
« Je trouve ça un peu bidon »
Le vestiaire de l’équipe nationale américaine s’est mobilisé pour soutenir son attaquant, Christian Pulisic en première ligne. Après la rencontre, l’international américain a assumé ses propos. « C’est vraiment dommage, honnêtement. Avec le recul, ça nous semble tellement injuste qu’il ait dû subir ça », a déclaré l’attaquant de l’AC Milan. « Je viens de lui dire qu’il a tant fait pour nous, et que maintenant, on est là pour le soutenir. Je ne connais pas les règles, mais bien sûr, rien qu’en revoyant la scène, c’est vraiment décevant. Je comprends que ce soit un geste dangereux d’une certaine manière, mais il essayait simplement de poser son pied au sol, et ce n’était pas haut sur sa jambe. C’est vraiment très malheureux. »
Le milieu de terrain de la Juventus, Weston McKennie, a également fait part de son agacement après la rencontre. « Franchement, c’est un peu fort de café. À ce stade de la compétition, où chaque joueur compte, c’est dur à avaler », a-t-il estimé. « Au bout du compte, mon rôle est de monter sur le terrain pour marquer des points et remporter des matchs. Que nous soyons en infériorité numérique ou privés d’un joueur pour la prochaine rencontre, le suivant dans la liste devra se lever et apporter sa pierre à l’édifice pour que l’équipe réussisse. »
Balogun forfait contre la Belgique
L’encadrement technique de l’équipe nationale masculine des États-Unis doit désormais trouver un moyen de pallier l’absence de Balogun, dont le sens du but est redoutable, face à une redoutable équipe belge. L’appel ayant été rejeté, toute l’attention se porte désormais sur les ajustements tactiques. Le groupe reste déterminé, mais se passer de son meilleur buteur pour ce match décisif des huitièmes de finale est un obstacle bien inutile ; Ricardo Pepi ou Haji Wright devraient très probablement le remplacer.