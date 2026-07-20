Après cette édition de la Coupe du monde, le football s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. Le départ des très grands champions, qui s’apprêtent à tirer leur révérence après le tournoi disputé en Amérique du Nord, ouvre la voie aux futurs talents prometteurs, dans lesquels s’identifieront les nouvelles générations de passionnés de ce sport. Une discipline appelée à évoluer, notamment grâce aux prochains protagonistes de la scène internationale. Si la Coupe du monde devait consacrer Lamine Yamal, elle a finalement servi de vitrine exceptionnelle à un autre joueur né en 2007.
Traduit par
Initialement présentée comme la Coupe du monde de Lamine Yamal, désigné héritier de Messi, l’édition 2024 a finalement révélé Cubarsì. Une émergence anticipée par la prophétie de Maldini, qui voit en lui le meilleur défenseur des vingt prochaines années
LA PRÉDICTION
Pau Cubarsí confirme aujourd’hui, et a déjà largement confirmé, la prophétie d’un certain Paolo Maldini, qui, bien avant que l’on s’y attende, l’avait salué comme un défenseur destiné à devenir « emblématique de sa génération ». Après avoir gravi les échelons à toute vitesse sous le maillot du FC Barcelone – où il est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts en Ligue des champions, avant que Dowman et Nwaneri ne fassent de même à Arsenal –, il a remporté, à 19 ans, outre la Coupe du monde, le titre de meilleur jeune du tournoi. Il a ainsi démontré, notamment lors de la finale contre l’Argentine, une maîtrise totale de son poste et une palette technique d’une complétude que l’on n’avait plus vue depuis longtemps.
L'Espagne est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire.
JOUEUR UNIQUE
Formé au sein du club blaugrana sous la houlette experte d’Iñigo Martínez à Barcelone et d’Aymeric Laporte en équipe d’Espagne (avec laquelle il avait déjà remporté un titre européen en 2024), ce jeune homme s’est révélé, et même s’est imposé comme un grand, à une vitesse supersonique. De plus en plus concentré et impitoyable en défense, il affiche une personnalité débordante et s’affirme comme le véritable chef de sa ligne arrière. Il impressionne par sa lecture du jeu et par son habileté à relancer l’action offensive depuis l’arrière, même sous pression, avec des passes en profondeur rarement vues chez un défenseur central. Selon Opta, ses 671 passes réussies durant la Coupe du monde le placent juste derrière Rodri (756), faisant de lui le deuxième meilleur meneur de jeu du tournoi.
L'Espagne domine aussi les récompenses individuelles.
MIEUX QUE YAMAL
À peine majeur, Cubarsí possède déjà un bagage technique et des qualités physiques qui le rendent unique en son genre et le destinent à régner sur le poste de défenseur central pendant des années. Sans invoquer de glorieux aînés ni multiplier des comparaisons hâtives, on assiste à l’émergence d’un phénomène générationnel, pour reprendre les mots de Maldini. Depuis le 19 juillet 2026, le football a officiellement basculé dans une nouvelle ère. Si tous les regards étaient tournés vers Lamine Yamal, attendu comme l’héritier de Leo Messi dès la fin du match sifflée par l’arbitre Vincic, c’est finalement Pau Cubarsí que le public international a découvert une bonne fois pour toutes.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles