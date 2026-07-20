Pau Cubarsí confirme aujourd’hui, et a déjà largement confirmé, la prophétie d’un certain Paolo Maldini, qui, bien avant que l’on s’y attende, l’avait salué comme un défenseur destiné à devenir « emblématique de sa génération ». Après avoir gravi les échelons à toute vitesse sous le maillot du FC Barcelone – où il est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts en Ligue des champions, avant que Dowman et Nwaneri ne fassent de même à Arsenal –, il a remporté, à 19 ans, outre la Coupe du monde, le titre de meilleur jeune du tournoi. Il a ainsi démontré, notamment lors de la finale contre l’Argentine, une maîtrise totale de son poste et une palette technique d’une complétude que l’on n’avait plus vue depuis longtemps.





L'Espagne est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire.