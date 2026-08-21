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Infos mercato Juventus : le possible transfert de Mattia Perin à Palerme se complique, alors que le club vise Musso et Audero
Face à des complications sur le marché des transferts
Selon tuttomercatoweb, la Juventus gère actuellement une situation délicate concernant son secteur des gardiens à l’approche de la nouvelle saison. Alors que Palerme conserve un intérêt actif pour s’attacher les services de Perin, le transfert potentiel s’est heurté à des complications notables ces derniers jours.
La direction bianconera évalue soigneusement ses options avant d’autoriser un départ. Les discussions se poursuivent alors que les deux clubs tentent de trouver une solution viable.
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Évaluation des remplaçants potentiels
Si Perin parvient à mener à bien un départ de Turin, la Juventus a déjà identifié de potentiels successeurs pour occuper le rôle de doublure. Les priorités actuelles de la short-list indiquent que Juan Musso (Argentine) est considéré comme le principal candidat devant Emil Audero (Indonésie) pour intégrer l’effectif.
Planifier chaque scénario possible permet au club de ne pas être pris au dépourvu si une avancée est obtenue avec Palerme. L’équipe dirigeante reste pleinement prête à agir rapidement si la situation évolue.
Évaluation de la situation d’ensemble de l’effectif
Parallèlement aux discussions en cours autour de Perin, la Juventus surveille également l’avenir de Michele Di Gregorio. Bien qu’il reste sur le marché dans l’optique d’un possible départ, aucune approche concrète ne s’est encore matérialisée pour Di Gregorio.
Ces réflexions simultanées au sujet de l’effectif soulignent la complexité de la stratégie du club lors du mercato estival. L’équilibre au poste de gardien est une priorité majeure pour le staff technique avant la fermeture du marché des transferts.
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Préparer les prochaines étapes
L’attention se porte désormais sur l’évolution des négociations entre la Juventus et Palerme dans les prochains jours. Les deux parties devront résoudre les points de blocage actuels pour que le transfert puisse se remettre sur les rails.
En attendant, le staff technique de la Juventus poursuit sa préparation en vue des prochaines échéances avec un effectif toujours au complet. D’autres informations sont attendues à mesure que les discussions autour de l’avenir de Perin évolueront.
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