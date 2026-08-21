Selon tuttomercatoweb, la Juventus gère actuellement une situation délicate concernant son secteur des gardiens à l’approche de la nouvelle saison. Alors que Palerme conserve un intérêt actif pour s’attacher les services de Perin, le transfert potentiel s’est heurté à des complications notables ces derniers jours.

La direction bianconera évalue soigneusement ses options avant d’autoriser un départ. Les discussions se poursuivent alors que les deux clubs tentent de trouver une solution viable.