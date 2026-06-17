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Michael OliseGetty Images
Jonas Rütten

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Informé de l’intérêt du Real Madrid, le FC Bayern envisagerait de passer à l’action dès la fin de la Coupe du monde pour recruter Michael Olise

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M. Olise
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France

Afin de prévenir toute tentative de recrutement étrangère, le FC Bayern entend boucler rapidement le dossier Michael Olise dès l’issue de la Coupe du monde.

Il y a quelques jours, LÉquipe révélait que le club le plus titré d’Allemagne préparait pour sa star française un nouveau contrat « XXL », avec l’intention d’officialiser l’accord à l’automne au plus tard. 

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Nicolo Schira, le processus a toutefois été accéléré et sera lancé dès la fin de la Coupe du monde. Jusqu’alors, la priorité était donnée à la prolongation d’Harry Kane, dont le contrat court jusqu’en 2027, mais la donne a changé. Une manière, sans doute, de devancer les avances du Real Madrid. 

  • Malgré les démentis publics du Bayern concernant la vente d’Olise et son assurance de ne pas le céder, même contre une somme astronomique dépassant 200 millions d’euros, le Real Madrid ne lâche pas l’affaire et aurait contacté l’entourage du joueur ces derniers jours, selon le rédacteur en chef de l’AS, José Félix Díaz.

    Selon L’Équipe, le joueur devrait, après la Coupe du monde cet été, prolonger son contrat de deux ans supplémentaires, jusqu’en 2031, et devenir alors, aux côtés de Kane, le joueur le mieux payé du club le plus titré d’Angleterre. 

    Actuellement, le joueur de 24 ans, arrivé en provenance de Crystal Palace pour 51 millions d’euros à l’été 2024, perçoit environ douze millions d’euros par an, un chiffre qui peut grimper à 16 millions avec les primes. Grâce à ce nouveau bail, son salaire devrait au moins doubler, l’alignant sur les émoluments de Kane et Jamal Musiala (25 millions).

    Il percevra en outre une prime à la signature. Selon les estimations de Bild, celle-ci pourrait atteindre les 22 millions d’euros, soit le montant versé à Alphonso Davies lors de sa prolongation il y a plus d’un an, un investissement qui, à ce jour, s’est révélé peu rentable.

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Michael Olise doit-il changer de club ? « Il continuera à être très bon s'il reste au FC Bayern », assure-t-on.

    Davies, jusqu’alors titulaire indiscutable à Munich, s’est déchiré un ligament croisé peu après avoir signé un contrat mirobolant, puis a enchaîné les blessures musculaires. Lors de la Coupe du monde dans son pays, il a manqué le match d’ouverture et son participation aux deux autres rencontres de poule reste incertaine. Le club le plus titré d’Allemagne cherche désormais activement un successeur à Davies, en la personne de Nathaniel Brown (Eintracht Francfort), pour un coût d’au moins 60 millions d’euros.

    Contrairement à Davies, Olise est devenu incontournable au Bayern Munich. Outre les déclarations d’Uli Hoeneß excluant tout départ, ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 42 buts et 54 passes décisives en 107 matchs officiels depuis son arrivée. Il s’est également imposé comme un élément incontournable de l’équipe de France, comme le montre sa passe décisive sur le but de Kylian Mbappé lors du match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Sénégal (1-0).

    Didier Deschamps, le sélectionneur sortant des Bleus, estime qu’il n’a pas besoin de quitter le Bayern pour continuer à progresser. « Il continuera à être très bon s’il reste au FC Bayern », a-t-il déclaré à Sport Bild.

     « L’entraîneur Vincent Kompany a largement contribué à l’ascension fulgurante de Michael. Sous ses ordres, il a réalisé une excellente saison, faisant preuve d’efficacité, de caractère et de personnalité », a estimé le sélectionneur de l’équipe de France. « Michael Olise a connu une évolution incroyable », a-t-il résumé.