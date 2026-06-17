Informé de l’intérêt du Real Madrid, le FC Bayern envisagerait de passer à l’action dès la fin de la Coupe du monde pour recruter Michael Olise

Malgré les démentis publics du Bayern concernant la vente d’Olise et son assurance de ne pas le céder, même contre une somme astronomique dépassant 200 millions d’euros, le Real Madrid ne lâche pas l’affaire et aurait contacté l’entourage du joueur ces derniers jours, selon le rédacteur en chef de l’AS, José Félix Díaz.

Selon L’Équipe, le joueur devrait, après la Coupe du monde cet été, prolonger son contrat de deux ans supplémentaires, jusqu’en 2031, et devenir alors, aux côtés de Kane, le joueur le mieux payé du club le plus titré d’Angleterre.

Actuellement, le joueur de 24 ans, arrivé en provenance de Crystal Palace pour 51 millions d’euros à l’été 2024, perçoit environ douze millions d’euros par an, un chiffre qui peut grimper à 16 millions avec les primes. Grâce à ce nouveau bail, son salaire devrait au moins doubler, l’alignant sur les émoluments de Kane et Jamal Musiala (25 millions).

Il percevra en outre une prime à la signature. Selon les estimations de Bild, celle-ci pourrait atteindre les 22 millions d’euros, soit le montant versé à Alphonso Davies lors de sa prolongation il y a plus d’un an, un investissement qui, à ce jour, s’est révélé peu rentable.