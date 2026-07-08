Tout part d’une nouvelle approche de Newcastle United, fin juin, qui a poussé la joueuse à clarifier sa position. Les Magpies s’étaient déjà vu opposer un refus au printemps. Comme Sabrina El Mala ne souhaite pas, pour l’instant, ouvrir de négociations, les Anglais ont contacté directement la direction du club de Cologne pour prendre le pouls d’une éventuelle transfert. La réponse a été sans équivoque : aucun départ vers l’Angleterre n’est envisagé cet été.
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Information surprenante : la mère de Said El Mala aurait mis son veto lors des négociations concernant le transfert de son fils
Seul un club de premier plan, habitué de la scène internationale, pourrait faire vaciller la famille. En interne, le club de Bundesliga range dans cette catégorie Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool et Aston Villa.
Aucune proposition concrète de ce calibre n’étant actuellement sur la table, tous les indicateurs pointent vers une saison supplémentaire en Rhénanie. Brighton & Hove Albion, longtemps présenté comme la destination privilégiée du camp El-Mala, devrait voir sa dernière tentative échouer. Si l’entraîneur Fabian Hürzeler entend jouer la carte de sa relation personnelle avec le jeune joueur de 19 ans, les chances de succès du club du sud de l’Angleterre demeurent faibles aux yeux des observateurs.
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Où se situe la limite de tolérance du 1. FC Cologne à l’égard de Said El Mala ?
Selon plusieurs sources, le seuil de tolérance du FC Cologne s’élèverait à 50 millions d’euros, primes comprises. Un tel accord ferait d’El Mala le départ le plus coûteux de l’histoire du club.
Un transfert vers le FC Brentford, pour lequel les discussions étaient avancées début juin et qui aurait atteint ces montants, a échoué à la dernière minute. Newcastle, après le refus de Cologne, s'est alors tourné vers Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim), dont le transfert était évalué à un niveau similaire.
L’avenir de Saïd El Mala : le FC Cologne n’est pas contraint de le vendre
Le 1. FC Cologne se trouve dans une position de négociation confortable. Le transfert de l'ailier Jakub Kaminski au Benfica Lisbonne, estimé à 17 millions d'euros, ayant déjà été finalisé, le club n'a aucune obligation financière de céder d'autres joueurs clés lors de ce mercato.
Le contrat d’El Malas, qui court jusqu’en 2030 sans clause libératoire, place l’Effzeh aux commandes des discussions. Son salaire modeste, légèrement supérieur à un million d’euros, allège encore la pression financière sur le club.
Sportivement, le jeune homme entre pleinement dans les plans pour l’exercice à venir. Lors de la saison 2025-2026, l’attaquant s’est imposé comme le joueur le plus prolifique du club avec 18 points marqués en 34 matchs de championnat.
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