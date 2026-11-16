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Frattesi Bologna LazioGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Infirmerie de la Lazio : aucune lésion pour Frattesi, Zaccagni et Nuno Tavares vont mieux

Lazio Rome
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Lazio Rome vs Lecce
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De bonnes nouvelles arrivent de l’infirmerie de Formello concernant les problèmes physiques de Zaccagni, Nuno Tavares et Davide Frattesi.

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Gennaro Gattuso peut envisager les prochains matches de sa Lazio avec un peu plus de sérénité. L’entraîneur avait vu son équipe partir en trêve internationale avec de nombreuses absences et une première petite vague de blessures cette saison. Pendant la trêve, la nouvelle de la blessure musculaire de Davide Frattesi, l’un des joueurs les meilleurs et les plus en forme de l’effectif, était également arrivée du rassemblement de l’équipe d’Italie.

Le milieu de terrain italien, le capitaine Mattia Zaccagni et Nuno Tavares ont toutefois passé aujourd’hui de nouveaux examens médicaux et des examens complémentaires, dont les résultats donnent à Gattuso des raisons d’être optimiste pour la suite de la saison. Le club a publié un communiqué commun faisant le point sur leur état, qui laisse espérer une évolution favorable, même si les trois joueurs ont peu de chances d’être disponibles pour le match contre Lecce, prévu samedi 21 à 15 h.

  • ZACCAGNI BIENTÔT DE RETOUR AVEC LE GROUPE ?

    Le capitaine Mattia Zaccagni est le seul à avoir une réelle chance d’être disponible pour le match contre Lecce. Les examens de l’ailier ont confirmé l’amélioration de l’œdème à la cuisse gauche. Son retour avec le groupe sera évalué dans les prochains jours.

    LE COMMUNIQUÉ : « Zaccagni a passé une IRM, qui a confirmé une nouvelle amélioration de l’œdème post-traumatique du quadriceps de la cuisse gauche. L’évolution de la douleur sera évaluée dans les prochains jours en vue d’un éventuel retour avec le groupe.

  • NUNO TAVARES VA MIEUX

    Les nouvelles concernant l’ailier Nuno Tavares sont moins rassurantes, mais restent positives : la lésion subie contre Naples s’est résorbée en partie.

    « Nuno Tavares a passé une IRM qui a mis en évidence une amélioration de la lésion subie lors du match contre Naples. Le joueur poursuit son protocole de physiothérapie comme prévu. »

  • AUCUNE LÉSION POUR FRATTESI

    Davide Frattesi va, lui, beaucoup mieux. Bien qu’il ressente encore une fatigue musculaire, il n’a subi aucune lésion lors de la victoire de l’équipe d’Italie contre la France. Mancini l’avait renvoyé à Formello, mais l’IRM n’a révélé aucun problème grave.

    LE COMMUNIQUÉ : « Davide Frattesi, rentré prématurément de ses obligations avec l’équipe d’Italie, a passé une IRM qui a confirmé une fatigue musculaire sans lésion. Le joueur fera l’objet d’un suivi dans les prochains jours. »

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