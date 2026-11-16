Infirmerie de la Lazio : aucune lésion pour Frattesi, Zaccagni et Nuno Tavares vont mieux

Prochains matchs LAZ Serie A 09:00 LEC

Gennaro Gattuso peut envisager les prochains matches de sa Lazio avec un peu plus de sérénité. L’entraîneur avait vu son équipe partir en trêve internationale avec de nombreuses absences et une première petite vague de blessures cette saison. Pendant la trêve, la nouvelle de la blessure musculaire de Davide Frattesi, l’un des joueurs les meilleurs et les plus en forme de l’effectif, était également arrivée du rassemblement de l’équipe d’Italie.

Le milieu de terrain italien, le capitaine Mattia Zaccagni et Nuno Tavares ont toutefois passé aujourd’hui de nouveaux examens médicaux et des examens complémentaires, dont les résultats donnent à Gattuso des raisons d’être optimiste pour la suite de la saison. Le club a publié un communiqué commun faisant le point sur leur état, qui laisse espérer une évolution favorable, même si les trois joueurs ont peu de chances d’être disponibles pour le match contre Lecce, prévu samedi 21 à 15 h.