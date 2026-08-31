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Kenan Yildiz Juventus DESKTOPGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Infirmerie de la Juventus : opération pour Yildiz, examens pour Thuram et Ekhator, évaluation pour McKennie

Juventus FC
K. Yildiz
K. Thuram-Ulien

Journée cruciale pour l’infirmerie de la Juventus

Journée cruciale à la Juventus pour les situations liées à Kenan Yildiz et Khephren Thuram, tous deux blessés et indisponibles pour Luciano Spalletti lors des prochains matches.


YILDIZ

Yildiz s'est envolé pour l'Allemagne après avoir subi une fracture du cinquième métatarse du pied gauche : aujourd'hui, le numéro 10 sera opéré dans une clinique bavaroise pour résoudre le problème survenu sur la pelouse de Frosinone lors de la première journée. L'absence de l'international turc né en 2005 est estimée entre deux mois et demi et trois mois.

  • THURAM

    Khephren Thuram est en revanche attendu dans la journée à Lyon pour une visite spécialisée chez le docteur Bertrand Sonnery-Cottet. Le spécialiste, déjà connu pour avoir opéré Bremer et Gatti, devra évaluer le syndrome fémoro-patellaire au genou droit. Le milieu de terrain français espère éviter la voie chirurgicale, qui le contraindrait à rester éloigné des terrains pendant une période prolongée.



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  • EKHATOR ET MCKENNIE

    À Turin, en revanche, journée de visites médicales pour Jeff Ekhator, aux prises avec un problème musculaire. Weston McKennie est également à évaluer, lui qui a manqué le match remporté contre Parme samedi en raison d’une fatigue musculaire.




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