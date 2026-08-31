Infirmerie de la Juventus : opération pour Yildiz, examens pour Thuram et Ekhator, évaluation pour McKennie

Journée cruciale à la Juventus pour les situations liées à Kenan Yildiz et Khephren Thuram, tous deux blessés et indisponibles pour Luciano Spalletti lors des prochains matches.





YILDIZ

Yildiz s'est envolé pour l'Allemagne après avoir subi une fracture du cinquième métatarse du pied gauche : aujourd'hui, le numéro 10 sera opéré dans une clinique bavaroise pour résoudre le problème survenu sur la pelouse de Frosinone lors de la première journée. L'absence de l'international turc né en 2005 est estimée entre deux mois et demi et trois mois.