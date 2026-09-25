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Infantino sous le feu des critiques ! La Premier League, la Liga, la Bundesliga et la Serie A publient un communiqué commun explosif attaquant le président de la FIFA
Les ligues fustigent le leadership d’Infantino
Dans une démonstration d’unité sans précédent, la Premier League, La Liga, la Bundesliga et la Serie A ont publié un communiqué commun cinglant appelant à une réforme fondamentale de la FIFA. Cette initiative intervient dans la foulée immédiate du controversé projet « FIFA Forward Enterprise » d’Infantino, un plan visant à vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés, qui a finalement été retiré en raison d’une pression écrasante. Au-delà de cette cession avortée, la Coupe du monde de cet été a été marquée par plusieurs autres différends très médiatisés autour d’Infantino et de l’instance dirigeante, notamment la décision controversée d’annuler le carton rouge infligé à l’attaquant de l’USMNT Folarin Balogun.
Malgré l’abandon de sa proposition commerciale, Infantino a confirmé son intention de briguer un nouveau mandat à la présidence de la FIFA l’année prochaine. Les quatre grands championnats européens estiment toutefois que les problèmes vont bien au-delà d’un seul projet avorté. Dans leur communiqué, ils ont affirmé que « le président de la FIFA a activement promu des initiatives abusives au lieu d’en protéger le football », soulignant une rupture de confiance entre l’instance dirigeante et les principaux acteurs du jeu.
- AFP
Crise de gouvernance et ingérence politique
Le communiqué commun des quatre ligues s’est montré sans concession dans son évaluation de l’état actuel de la gouvernance du football mondial. « Au cours des dernières années, les fondements historiques du football ont été menacés par un problème fondamental de gouvernance », ont déclaré les ligues. Elles ont fait valoir que, même si le projet FFE a été abandonné, les problèmes institutionnels qui ont permis qu’un tel plan soit envisagé continuent de menacer l’intégrité du sport.
Elles ont également plaidé pour un changement total dans la manière dont les questions disciplinaires et constitutionnelles sont traitées au plus haut niveau. « Le président de la FIFA a désormais reconnu la nécessité d’une réforme, mais envisager des changements procéduraux superficiels dans le sillage de l’épisode FFE ne suffit pas ; une profonde réforme de la gouvernance est essentielle pour rétablir des limites constitutionnelles claires au sein de la FIFA et garantir, entre autres, que les affaires disciplinaires individuelles restent sans équivoque protégées de toute ingérence politique », poursuit le communiqué.
Fin de l’expansionnisme unilatéral
Au-delà de l’échec du projet d’investissement, les ligues ont exprimé leur frustration face aux exigences toujours croissantes imposées aux joueurs et aux calendriers nationaux. Elles ont accusé l’instance dirigeante d’« expansionnisme incessant », soulignant la manière dont la FIFA « prend unilatéralement des décisions de grande portée qui nous affectent directement, comme l’élargissement du calendrier international des matches ». Cette friction a atteint un point d’ébullition, alors que les calendriers nationaux peinent à s’adapter aux nouveaux formats internationaux.
Pour y remédier, les ligues réclament la création d’une « nouvelle structure de gouvernance » qui donne aux clubs et aux joueurs une place à la table des discussions. Cela passerait par la mise en place d’un « organe permanent représentant les principales parties prenantes, y compris les associations nationales, les ligues, les clubs et les joueurs du football masculin et féminin », qui « recevrait toutes les informations concernant les nouvelles initiatives et jouerait un rôle significatif dans le processus décisionnel de la FIFA ».
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La transparence et la route vers le Maroc
Les ligues réclament également des niveaux de transparence bien plus élevés avant que tout changement majeur ne soit soumis au vote à l’avenir. Elles ont insisté sur le fait que tous les futurs projets de la FIFA doivent être « fondés sur une justification clairement définie, des données à l’appui et une évaluation indépendante, le tout publié avant qu’une décision ne soit adoptée ».
Le timing de cette intervention explosive est significatif, alors que les prochaines élections à la présidence de la FIFA sont prévues en mars lors du Congrès de la FIFA au Maroc. Si Infantino reste le grand favori, l’opposition organisée des ligues d’élite européennes représente jusqu’ici son défi le plus important.
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