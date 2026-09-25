Infantino sous le feu des critiques ! La Premier League, la Liga, la Bundesliga et la Serie A publient un communiqué commun explosif attaquant le président de la FIFA

Dans une démonstration d’unité sans précédent, la Premier League, La Liga, la Bundesliga et la Serie A ont publié un communiqué commun cinglant appelant à une réforme fondamentale de la FIFA. Cette initiative intervient dans la foulée immédiate du controversé projet « FIFA Forward Enterprise » d’Infantino, un plan visant à vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés, qui a finalement été retiré en raison d’une pression écrasante. Au-delà de cette cession avortée, la Coupe du monde de cet été a été marquée par plusieurs autres différends très médiatisés autour d’Infantino et de l’instance dirigeante, notamment la décision controversée d’annuler le carton rouge infligé à l’attaquant de l’USMNT Folarin Balogun.

Malgré l’abandon de sa proposition commerciale, Infantino a confirmé son intention de briguer un nouveau mandat à la présidence de la FIFA l’année prochaine. Les quatre grands championnats européens estiment toutefois que les problèmes vont bien au-delà d’un seul projet avorté. Dans leur communiqué, ils ont affirmé que « le président de la FIFA a activement promu des initiatives abusives au lieu d’en protéger le football », soulignant une rupture de confiance entre l’instance dirigeante et les principaux acteurs du jeu.