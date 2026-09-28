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Infantino ouvre le coffre-fort de 6 milliards de dollars de la FIFA ! Le président de la FIFA soutient les appels à une augmentation du financement alors que les associations membres réclament des versements plus importants
Infantino répond à la pression des confédérations
Infantino a officiellement ouvert la porte à un vaste projet de redistribution des richesses qui pourrait voir des milliards de dollars être directement versés aux fédérations nationales de football. Dans une lettre envoyée lundi aux six présidents de confédération ainsi qu’au Conseil de la FIFA, Infantino a répondu aux appels croissants invitant l’instance dirigeante à puiser dans ses réserves de 6 milliards de dollars.
Cette correspondance, que The Athletic a pu consulter, marque un possible tournant dans la relation entre la hiérarchie centrale de Zurich et ses relais de pouvoir régionaux. Le président de la FIFA a indiqué qu’il ne s’engagerait pas encore sur un montant précis, tout en affichant son soutien au principe d’une aide financière accrue.
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Infantino cherche une proposition de financement unifiée
Le dirigeant helvético-italien a chargé le secrétaire général, Mattias Grafstrom, de consolider les différentes propositions en vue d’une discussion lors de la prochaine réunion du Conseil de la FIFA, prévue le 15 octobre. La volonté du président d’engager le dialogue intervient après une période de tensions, notamment à la suite de l’abandon du controversé projet FIFA Forward Enterprise (FFE).
Infantino a écrit : « Je ne préjugerai pas du montant. Je soutiendrai le niveau de financement supplémentaire le plus élevé pouvant être accordé de manière responsable dans le cadre du processus de gouvernance approprié de la FIFA, appliqué équitablement et soutenu par des dispositifs transparents et vérifiables. L’ambition est la bienvenue. Les éléments financiers, la gouvernance et la mise en œuvre doivent désormais l’étayer. »
Il a expliqué : « Un chiffre unique peut lancer la discussion, mais il ne peut pas suffire à définir une politique mondiale. J’ai donc chargé le secrétaire général de regrouper toutes les propositions dans une évaluation intégrée unique, qui sera examinée par le Conseil de la FIFA le 15 octobre 2026. »
Exigences pour un versement de plusieurs milliards de dollars
La demande d’une augmentation du financement a été portée par une puissante coalition emmenée par le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, et le patron de la Concacaf, Victor Montagliani. Ces dirigeants, ainsi que le président de l’AFC, Shaikh Salman, ont fait valoir que les réserves de trésorerie actuelles de la FIFA dépassaient largement ce qui est nécessaire à sa stabilité opérationnelle.
Selon plusieurs informations, l’UEFA et la Concacaf se sont unies pour exiger que la FIFA débloque la somme colossale de 2,1 milliards de dollars sur ses réserves de trésorerie afin de soutenir les 211 associations membres. Cette proposition comprend une demande précise visant à mettre au moins 10 millions de dollars à la disposition de chaque association sur le cycle 2027-30, une mesure destinée à renforcer les infrastructures et le développement du football de base à l’échelle mondiale.
Infantino a ajouté dans sa correspondance : « J’accueille favorablement l’intention constructive reflétée dans chacune de vos lettres. Nous pouvons diverger sur la meilleure voie à suivre, mais je ne doute pas que chacun d’entre nous veuille ce qu’il y a de mieux pour la FIFA, ses associations membres et le football. » Le président a désormais demandé aux dirigeants des confédérations de fournir des modèles financiers détaillés ainsi que leurs hypothèses afin de vérifier leurs propositions avant le sommet d’octobre.
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Tourner la page de la controverse autour de la FFE
Cette branche d’olivier financière intervient alors qu’Infantino cherche à stabiliser son leadership après la polémique suscitée par le projet FIFA Forward Enterprise, désormais abandonné. Le plan FFE aurait entraîné l’implication du capital-investissement dans les joyaux de la couronne de la FIFA, notamment les Coupes du monde masculine et féminine, une décision qui, selon les critiques, risquait de compromettre l’indépendance de l’organisation.
Dans sa lettre la plus récente, Infantino a abordé directement les retombées du FFE, précisant que la proposition commerciale visait à compléter, et non à remplacer, les structures de soutien existantes. Il a écrit : « La récente proposition commerciale, désormais retirée, visait à permettre à la FIFA d’investir davantage dans le football, et non à remplacer le soutien qui pouvait être fourni de manière responsable à partir des ressources existantes. »
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