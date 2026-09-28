La demande d’une augmentation du financement a été portée par une puissante coalition emmenée par le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, et le patron de la Concacaf, Victor Montagliani. Ces dirigeants, ainsi que le président de l’AFC, Shaikh Salman, ont fait valoir que les réserves de trésorerie actuelles de la FIFA dépassaient largement ce qui est nécessaire à sa stabilité opérationnelle.

Selon plusieurs informations, l’UEFA et la Concacaf se sont unies pour exiger que la FIFA débloque la somme colossale de 2,1 milliards de dollars sur ses réserves de trésorerie afin de soutenir les 211 associations membres. Cette proposition comprend une demande précise visant à mettre au moins 10 millions de dollars à la disposition de chaque association sur le cycle 2027-30, une mesure destinée à renforcer les infrastructures et le développement du football de base à l’échelle mondiale.

Infantino a ajouté dans sa correspondance : « J’accueille favorablement l’intention constructive reflétée dans chacune de vos lettres. Nous pouvons diverger sur la meilleure voie à suivre, mais je ne doute pas que chacun d’entre nous veuille ce qu’il y a de mieux pour la FIFA, ses associations membres et le football. » Le président a désormais demandé aux dirigeants des confédérations de fournir des modèles financiers détaillés ainsi que leurs hypothèses afin de vérifier leurs propositions avant le sommet d’octobre.