Infantino, « la marionnette de Trump »… Une critique cinglante dans la presse européenne après l’affaire de l’arbitre somalien

Certains journaux européens ont vivement critiqué l'administration de l'ancien président américain Donald Trump au sujet de la crise des visas liée à la Coupe du monde 2026, estimant que cette situation risque de transformer le plus grand événement footballistique mondial en un symbole d'exclusion et de discrimination, au lieu d'une célébration de l'unité et de l'inclusion.

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