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US-POLITICS-TRUMPAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Infantino, « la marionnette de Trump »… Une critique cinglante dans la presse européenne après l’affaire de l’arbitre somalien

Etats-Unis vs Paraguay
Etats-Unis
Paraguay
Coupe du monde
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É.-U.
Paraguay
Angleterre
Somalie

Les politiques de Trump et d’Infantino suscitent des critiques à travers le monde.

Certains journaux européens ont vivement critiqué l'administration de l'ancien président américain Donald Trump au sujet de la crise des visas liée à la Coupe du monde 2026, estimant que cette situation risque de transformer le plus grand événement footballistique mondial en un symbole d'exclusion et de discrimination, au lieu d'une célébration de l'unité et de l'inclusion.

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  • US-POLITICSAFP

    « Stigmatisation »

    Dans son éditorial, le journal britannique The Mirror est revenu sur le cas du joueur somalien Omar Artan, qualifiant son interdiction d’entrée aux États-Unis de « tache » et appelant la FIFA à assumer ses responsabilités.

    Le journal rappelle qu’Artan a subi un interrogatoire de onze heures, a été placé en cellule puis renvoyé à son point de départ alors qu’il possédait tous les documents nécessaires.

    Selon le quotidien, son « délit » supposé tient uniquement au pays indiqué sur son passeport.

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  • trump and infantinokooora

    « La marionnette de Trump »

    De son côté, le journal français L’Équipe a raillé le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, le taxant de « marionnette de Trump ».

    En une, L’Équipe a publié une illustration où le président américain Donald Trump brandit la Coupe du monde d’une main, tandis qu’Infantino, réduit à une petite marionnette, pend de l’autre.

    Selon lequotidien sportif, cette attitude conciliante, couronnée par l’attribution du « Prix de la paix » à Trump en décembre dernier, illustrerait la perte d’indépendance de la FIFA face aux pressions politiques américaines.

  • Referee Omar ArtanGetty

    « Exclusion et division »

    Dans le journal britannique « The Guardian », le journaliste Morgan Ofori affirme qu’Artan « aurait dû entrer dans l’histoire comme premier arbitre somalien à diriger un match de Coupe du monde, mais s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis sans explication claire ».

    Selon lui, cet incident « contredit l’image que la FIFA cherche à donner de cette Coupe du monde, présentée comme la plus grande et la plus inclusive », et il souligne que les jours précédant le coup d’envoi ont plutôt mis en lumière des scènes d’exclusion et de division.

    Il rappelle que, lors de Coupes du monde précédentes en Afrique du Sud ou en Allemagne, la FIFA avait exigé des garanties visa et la simplification des formalités pour les officiels, joueurs et membres du staff, mais qu’elle s’est cette fois-ci contentée d’affirmer que l’octroi des visas et le contrôle aux frontières relevaient de la seule responsabilité du pays hôte.

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