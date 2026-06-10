« Nous avons mis en place une politique FIFA sur les visas, et on m’assure qu’elle fonctionne bien. Les cautions que le gouvernement américain voulait imposer ont été levées. Chaque pays a son propre gouvernement et, sans visa, il n’est pas facile d’entrer dans de nombreux pays. La sécurité passe avant tout : je vous demande de nous faire confiance, car nous nous efforçons de rendre la situation aussi positive que possible. La situation est globalement positive, comme le montre la présence de la délégation iranienne ; toutefois, nous devons parfois affronter des imprévus, à l’image de l’incident impliquant l’arbitre somalien. Si certaines circonstances échappent à notre contrôle, soyez assurés que nous poursuivons nos efforts pour trouver des solutions. »