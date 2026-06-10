Tout est prêt pour le coup d’envoi de la première Coupe du monde de l’histoire à 48 équipes. Canada, Mexique et États-Unis accueilleront le tournoi, qui s’ouvrira le jeudi 11 juin par la rencontre Mexique-Afrique du Sud. La veille, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a tenu une conférence de presse. Voici quelques-unes de ses réponses sur les sujets les plus épineux.
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Infantino : « J’aurais moi-même conduit le bus de l’équipe iranienne de Téhéran jusqu’aux États-Unis. L’arbitre exclu ? On ne peut pas tout contrôler. »
PROBLÈMES D’ORGANISATION
« Je ne regrette rien : je connais parfaitement le milieu de l’organisation d’événements, et, bien sûr, il y a des problèmes. Certains viennent des États-Unis, d’autres du Canada ou du Mexique. Nous faisons toujours de notre mieux. »
L’arbitre Artan n’a pas été autorisé à entrer aux États-Unis.
« Nous avons mis en place une politique FIFA sur les visas, et on m’assure qu’elle fonctionne bien. Les cautions que le gouvernement américain voulait imposer ont été levées. Chaque pays a son propre gouvernement et, sans visa, il n’est pas facile d’entrer dans de nombreux pays. La sécurité passe avant tout : je vous demande de nous faire confiance, car nous nous efforçons de rendre la situation aussi positive que possible. La situation est globalement positive, comme le montre la présence de la délégation iranienne ; toutefois, nous devons parfois affronter des imprévus, à l’image de l’incident impliquant l’arbitre somalien. Si certaines circonstances échappent à notre contrôle, soyez assurés que nous poursuivons nos efforts pour trouver des solutions. »
L'IRAN À LA COUPE DU MONDE
« Je me réjouis de leur présence… J’aurais moi-même pris un bus à Téhéran pour les conduire jusqu’ici. Bien sûr, le parcours a été semé d’embûches et n’a pas été facile. J’espère qu’ lors des matchs de l’Iran, l’ambiance au stade sera positive. Je suis fier du travail accompli par mon équipe et de la collaboration des pays hôtes, qui ont contribué à la réussite de l’opération. »