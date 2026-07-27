Gianni Infantino, patron de la FIFA, a voulu donner son avis sur les réseaux sociaux au sujet de la Coupe du monde, en vidant son sac plus d’une fois : « À tous ceux qui sont passés à côté de notre magnifique sport, des émotions, des célébrations, des rires, des larmes, des tromperies et de la joie. À vous tous qui avez manqué l’occasion de voir des enfants, des nouveau-nés, des grands-parents et des parents se réunir pour ce splendide événement, je demande pardon parce que les matches sont terminés et je suis désolé que vous ayez manqué toute cette joie et cette union, peut-on lire dans le message du président de la FIFA. Je suis désolé que vous ayez été à ce point submergés par la haine et les critiques au point de tout manquer. À ceux qui, derrière leurs stylos et leurs feuilles, derrière leurs écrans, diffusent de la haine et de fausses rumeurs, je veux dire que pendant que vous êtes assis au second rang, nous, à la FIFA, sommes en première ligne pour organiser, travailler dur et offrir le meilleur spectacle du monde. Pendant que vous vous cachez, nous parcourons les rues du Canada, du Mexique et des États-Unis, nous parlons avec les supporters, nous interagissons avec les gens et nous garantissons la sécurité de tous. Pendant que vous vous divisez, nous nous unissons. »
Traduit par
Infantino après la Coupe du monde 2026 : « Vous semez la haine, nous unissons le monde »
LA PRÉSENCE DE L’IRAN
« Pendant que vous semiez la haine, nous avons travaillé sans relâche pour unir deux pays en guerre, a poursuivi Infantino. L'Iran est entré aux États-Unis sans incidents ni conflits. Lorsque l'équipe iranienne a commencé à jouer, tous les chants contre elle se sont transformés en un seul hymne. Les supporters sont devenus le pays, ils sont devenus l'équipe et ont soutenu le Team Melli. C'est le pouvoir du football. L'équipe iranienne a obtenu les visas pour entrer parce que le football est synonyme de paix. Pas de politique. Le football est synonyme d'unité, pas de division. Le football est plus grand que la haine et la discrimination »
L’AFFAIRE BALOGUN
« En effet, des décisions arbitrales “discutables” ou des sanctions disciplinaires “étranges”, comme par exemple des cartons rouges ou jaunes potentiellement erronés ou des décisions ultérieures de ne pas suspendre des joueurs dans certaines situations, sont une pratique courante et largement acceptée dans certains des championnats les plus importants du monde. Aux plumes et au papier, à tous les écrans, puissiez-vous trouver l’amour et la paix là où les personnes derrière vous n’ont pas réussi à les trouver. Puissiez-vous trouver la paix ; nous, à la Fifa, avons trouvé la nôtre et la diffusons en offrant la Coupe du monde la plus extraordinaire de tous les temps. Que le football s’élève au-dessus de toute haine ».
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