Infantino après la Coupe du monde 2026 : « Vous semez la haine, nous unissons le monde »

Gianni Infantino, patron de la FIFA, a voulu donner son avis sur les réseaux sociaux au sujet de la Coupe du monde, en vidant son sac plus d’une fois : « À tous ceux qui sont passés à côté de notre magnifique sport, des émotions, des célébrations, des rires, des larmes, des tromperies et de la joie. À vous tous qui avez manqué l’occasion de voir des enfants, des nouveau-nés, des grands-parents et des parents se réunir pour ce splendide événement, je demande pardon parce que les matches sont terminés et je suis désolé que vous ayez manqué toute cette joie et cette union, peut-on lire dans le message du président de la FIFA. Je suis désolé que vous ayez été à ce point submergés par la haine et les critiques au point de tout manquer. À ceux qui, derrière leurs stylos et leurs feuilles, derrière leurs écrans, diffusent de la haine et de fausses rumeurs, je veux dire que pendant que vous êtes assis au second rang, nous, à la FIFA, sommes en première ligne pour organiser, travailler dur et offrir le meilleur spectacle du monde. Pendant que vous vous cachez, nous parcourons les rues du Canada, du Mexique et des États-Unis, nous parlons avec les supporters, nous interagissons avec les gens et nous garantissons la sécurité de tous. Pendant que vous vous divisez, nous nous unissons. »