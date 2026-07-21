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Inès Garcia, la compagne de Lamine Yamal, a répondu aux messages « haineux » qu’elle a reçus après les célébrations de la Coupe du monde avec le jeune prodige du FC Barcelone et de l’équipe d’Espagne
Lutter contre les abus en ligne
Dans le football professionnel, l’attention médiatique s’étend souvent aux partenaires des joueurs de premier plan, qui se retrouvent eux aussi sous les feux des projecteurs. Garcia, une influenceuse lifestyle qui a officialisé sa relation avec Yamal début 2026, a récemment découvert la face cachée de cette exposition médiatique après la victoire historique de l’Espagne en Coupe du monde.
Selon Marca, la jeune femme a pris la parole sur ses réseaux personnels pour dénoncer le harcèlement en ligne qu’elle subit depuis la célébration de cette victoire 1-0, arrachée en prolongation face à l’Argentine.
Elle a publié un long message sincère détaillant l’impact considérable de cette hostilité injustifiée sur son bien-être mental. « Je n’aurais jamais pensé que partager quelque chose d’aussi simple prendrait une telle ampleur. J’ai passé des heures à lire les commentaires et, même si j’essaie d’être forte, je suis aussi une personne. Derrière ce compte, il y a quelqu’un qui ressent des émotions, qui pleure, qui fait des erreurs et qui ne cesse pas d’être humaine simplement parce qu’elle est en couple », a déclaré Garcia.
- AFP
Un appel à l’empathie humaine fondamentale
La récente vague de critiques en ligne contraste fortement avec les scènes de joie observées au New York New Jersey Stadium à l’issue de cette finale tendue. Lors des festivités d’après-match, Garcia avait fièrement publié une photo du couple savourant la victoire, adressant à Yamal un message sans équivoque : « Tu l’as fait. Félicitations mon amour, tu es la championne du monde. »
Yamal lui avait répondu chaleureusement : « Je t'aime, mon amour. » Précisant aujourd’hui qu’elle n’éprouve aucune rancœur envers le grand public, Garcia a indiqué qu’elle souhaitait simplement vivre sa relation très médiatisée sans être confrontée à une cruauté numérique constante.
« Je comprends que tout le monde ne s’apprécie pas forcément. J’accepte la critique lorsqu’elle est respectueuse. Mais il y a une énorme différence entre donner son avis et passer son temps à humilier, insulter ou souhaiter le pire à quelqu’un que l’on ne connaît même pas », a expliqué Garcia. « Je ne fais de mal à personne. Je n’ai rien pris à personne. Je vis simplement ma vie. Je vous demande sincèrement, avant d’écrire un commentaire, de penser qu’il y a de l’autre côté de l’écran une personne qui a elle aussi une famille, des amis, des insécurités et des sentiments. »
L'impact émotionnel des réseaux sociaux
En soulignant sa vulnérabilité émotionnelle, Garcia a appelé à une évolution majeure des comportements sur les réseaux sociaux, pointant l’ampleur des abus. Cette toxicité a occulté le fait que de nombreux fans dévoués la considèrent comme le porte-bonheur de Yamal.
Si des milliers de supporters saluent la façon dont le couple a surmonté les défis liés à une célébrité soudaine, une minorité bruyante a transformé ce qui aurait dû être une période de fête en source de détresse. « Vous ne mesurez pas l’impact de vos mots. Je suis une femme, je ressens des émotions, ma famille lit aussi ces messages et, comme tout le monde, je connais des hauts et des bas », a-t-elle ajouté.
« Je ne cherche pas à forcer quiconque à m’aimer. Je réclame simplement un peu d’empathie, un peu d’humanité. Personne ne mérite de recevoir des centaines, voire des milliers de messages haineux. J’espère qu’un jour Internet ne sera plus considéré comme une tribune pour la cruauté. »
- (C)Getty Images
Quelle sera la prochaine étape pour Yamal ?
Alors que Garcia espère voir s'installer durablement un climat de bienveillance sur Internet, Yamal compte bien rester pleinement concentré sur sa carrière de footballeur. Double vainqueur d'épreuves internationales majeures avant même ses 20 ans – son dernier triomphe remontant à 19 ans et six jours –, il rejoindra bientôt le FC Barcelone, qui nourrit de grandes attentes à l'approche des prochaines compétitions nationales.
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