Dans le football professionnel, l’attention médiatique s’étend souvent aux conjoints des joueurs de premier plan, qui se retrouvent eux aussi sous les feux des projecteurs. Garcia, une influenceuse lifestyle qui a officialisé sa relation avec Yamal au début de l’année 2026, a récemment découvert la face cachée de cette exposition médiatique après la victoire historique de l’Espagne en Coupe du monde.

Selon Marca, la jeune femme a pris la parole sur ses réseaux personnels pour dénoncer le harcèlement en ligne qu’elle subit depuis la célébration de cette victoire 1-0, arrachée en prolongation face à l’Argentine.

Elle a publié un message sincère et détaillé pour expliquer l’impact considérable de cette hostilité injustifiée sur son bien-être mental. « Je n’aurais jamais pensé que partager quelque chose d’aussi simple prendrait une telle ampleur. J’ai passé des heures à lire les commentaires et, même si j’essaie d’être forte, je suis aussi une personne. Derrière ce compte, il y a quelqu’un qui ressent des émotions, qui pleure, qui fait des erreurs et qui ne cesse pas d’être humaine simplement parce qu’elle est en couple », a déclaré Garcia.