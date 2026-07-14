Après le match nul 1-1 entre l'America-MG et Londrina lundi, Micale a exprimé son agacement concernant la gestion de son ancien joueur par Ancelotti.

Selon ESPN, le technicien s’est dit perplexe face au manque de temps de jeu accordé à l’attaquant sous le maillot américain. Neymar est arrivé au tournoi blessé et n’a disputé que 14 minutes contre l’Écosse, puis 23 minutes lors de la défaite 2-1 face à la Norvège en huitièmes de finale. Bien qu’il ait transformé un penalty en fin de match, il n’a pas pu empêcher Erling Haaland de qualifier l’équipe scandinave. Micale reste convaincu qu’un joueur de ce calibre méritait un rôle bien plus important au sein de l’équipe.