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« Indispensable », Neymar devrait prendre part à la Coupe du monde 2030. Parallèlement, l’entraîneur de l’équipe olympique brésilienne, championne olympique, tance Carlo Ancelotti pour ne pas accorder au prodige de Santos le même statut qu’à Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo
Micale critique la stratégie d'Ancelotti pour la Coupe du monde
Après le match nul 1-1 entre l'America-MG et Londrina lundi, Micale a exprimé son agacement concernant la gestion de son ancien joueur par Ancelotti.
Selon ESPN, le technicien s’est dit perplexe face au manque de temps de jeu accordé à l’attaquant sous le maillot américain. Neymar est arrivé au tournoi blessé et n’a disputé que 14 minutes contre l’Écosse, puis 23 minutes lors de la défaite 2-1 face à la Norvège en huitièmes de finale. Bien qu’il ait transformé un penalty en fin de match, il n’a pas pu empêcher Erling Haaland de qualifier l’équipe scandinave. Micale reste convaincu qu’un joueur de ce calibre méritait un rôle bien plus important au sein de l’équipe.
- AFP
Comparaison avec Messi et Ronaldo
Micale affirme que les talents d’élite nécessitent des aménagements spécifiques pour s’épanouir. « Pour moi, Neymar est le meilleur joueur brésilien. Qui suis-je pour parler d’Ancelotti, mais Neymar aurait dû être mieux utilisé, tout comme Messi, Cristiano Ronaldo ou Salah… J’ai travaillé en Égypte et j’ai vu qu’un dispositif entier était mis en place pour permettre à Salah de donner le meilleur de lui-même », a-t-il déclaré.
Abordant les inquiétudes concernant sa condition physique, il a ajouté : « Je pense que la plus grande polémique portait sur la question d’être à 100 % physiquement. La star, celui qui fait la différence, a quelque chose de particulier à apporter, un poids lié à ce qu’il est, y compris pour les autres joueurs. Je n’abandonnerais jamais Neymar. »
Des adieux émouvants au MetLife Stadium
Le sélectionneur fait tout pour que l’attaquant retrouve le maillot auriverde. « Pour le prochain cycle, je veux voir Neymar sur le terrain. Je paie un billet pour voir Neymar. Il y a beaucoup de matchs au Brésil où je ne mettrais pas les pieds, même invité. Mais s’il joue et qu’il est en forme, je serai au stade.
Neymar est incontournable », a-t-il affirmé. Ces espoirs butent toutefois sur la réalité. Après l’élimination cuisante face à la Norvège, Neymar, en larmes, a annoncé sa retraite internationale. Debout au MetLife Stadium, où il avait fait ses débuts en 2010, l’attaquant, très ému, a déclaré : « J’ai essayé, encore et encore. J’ai commencé ma carrière ici, au MetLife Stadium, et c’est ici qu’elle s’est terminée. C’est fini maintenant. »
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour cette légende brésilienne ?
Après son élimination douloureuse de la Coupe du monde et sa retraite qui s'en est suivie, Neymar doit désormais se consacrer entièrement à sa carrière en club et à préserver sa condition physique. Cet attaquant légendaire cherchera à tourner la page sur ses blessures récurrentes au genou alors qu'il se prépare pour la prochaine saison nationale. De son côté, le Brésil a la lourde tâche de reconstruire son effectif et de trouver une nouvelle figure de proue sous la houlette d'Ancelotti en vue du tournoi de 2030.
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