Le commentateur au franc-parler n’a pas été impressionné par la réaction furieuse de Carrick face à l’expulsion de Martinez, exclu pour comportement violent après consultation du VAR. Alors que l’entraîneur par intérim a qualifié cette décision de « l’une des pires » qu’il ait jamais vues, Keane a fait valoir que pointer du doigt l’arbitre constituait une diversion commode pour ne pas évoquer la prestation médiocre de l’équipe.

« Vous devriez être en colère contre la performance », a déclaré Keane sur The Overlap. « L'expulsion, c'est comme une distraction. Non, vous étiez menés 2-0 à ce moment-là. Soyez en colère contre la première mi-temps, où vous vous êtes mis si lentement dans le match. » L'Irlandais a reconnu que même si le terme « comportement violent » semblait sévère, il comprenait pourquoi l'arbitre avait sorti le carton rouge compte tenu des précédents récents en Premier League.