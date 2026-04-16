Getty Images Sport
Traduit par
« Indignez-vous de la performance ! » : Roy Keane tance Michael Carrick et Manchester United pour leurs récriminations concernant l’exclusion de Lisandro Martinez, sanctionné d’un carton rouge pour avoir tiré les cheveux d’un adversaire lors du match contre Leeds
- Getty Images Sport
« C’est comme une distraction » : une phrase souvent employée dans le jargon footballistique pour évoquer un relâchement de la concentration.
Le commentateur au franc-parler n’a pas été impressionné par la réaction furieuse de Carrick face à l’expulsion de Martinez, exclu pour comportement violent après consultation du VAR. Alors que l’entraîneur par intérim a qualifié cette décision de « l’une des pires » qu’il ait jamais vues, Keane a fait valoir que pointer du doigt l’arbitre constituait une diversion commode pour ne pas évoquer la prestation médiocre de l’équipe.
« Vous devriez être en colère contre la performance », a déclaré Keane sur The Overlap. « L'expulsion, c'est comme une distraction. Non, vous étiez menés 2-0 à ce moment-là. Soyez en colère contre la première mi-temps, où vous vous êtes mis si lentement dans le match. » L'Irlandais a reconnu que même si le terme « comportement violent » semblait sévère, il comprenait pourquoi l'arbitre avait sorti le carton rouge compte tenu des précédents récents en Premier League.
Il pointe du doigt les joueurs.
Cette dernière critique fait suite à une série d’avertissements lancés par la légende du club quant à l’aptitude de Carrick à occuper ce poste à titre permanent à Old Trafford. Malgré un pourcentage de victoires impressionnant depuis qu’il a succédé à Ruben Amorim en janvier, Keane reste sceptique : selon lui, son ancien coéquipier n’est pas l’homme de la situation à long terme, surtout quand il s’agit de gérer les pressions liées au recrutement et à la discipline de l’effectif.
Néanmoins, l’ancien milieu de terrain mancunien estime que la responsabilité de la défaite contre Leeds incombe avant tout aux joueurs. « Les gens pointent du doigt l’entraîneur, mais non, c’est la faute des joueurs », a-t-il ajouté, réitérant sa conviction que le groupe doit assumer davantage de responsabilités dans les rencontres à enjeu. Il a également insisté : les leaders du vestiaire doivent « reprendre le contrôle » de leurs coéquipiers pour préserver les ambitions de terminer dans le top 4 lors des dernières semaines de la saison.
La violente réaction de Carrick
Après la rencontre, Carrick a vivement critiqué l’arbitrage, qu’il a jugé incohérent, accordant notamment une interview à Sky Sports : « Nous n’avons pas bien entamé la partie. Nous avons concédé un but alors que Leny Yoro venait de recevoir un coup de coude à l’arrière de la tête, et l’arbitre n’a pas annulé la décision malgré cette faute évidente. Ce choix s’est révélé crucial. Nous n’avons pas trouvé notre rythme, nous n’étions pas en phase, et si nous avons créé quelques occasions, rien n’a vraiment fonctionné pendant une grande partie de la première période. En seconde mi-temps, j’ai trouvé que les garçons ont bien réagi, sont restés positifs et se sont battus pour arracher quelque chose après une autre décision scandaleuse, absolument scandaleuse, d’expulser [Lisandro Martínez]. C’est la deuxième fois consécutive que nous subissons des décisions de ce type, mais celle-ci figure parmi les pires que j’ai vues. »
Un déplacement décisif à Stamford Bridge
Manchester United occupe actuellement la troisième place du classement de la Premier League, mais la lutte pour une place en Ligue des champions s'est intensifiée, Aston Villa étant désormais à égalité de points. Carrick devra mener son équipe lors d'un déplacement difficile à Stamford Bridge pour affronter Chelsea dimanche, sans Martinez ni Harry Maguire, suspendu. Ce match pourrait s'avérer décisif pour ses espoirs de décrocher définitivement le poste d'entraîneur.