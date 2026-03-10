Indice d'un transfert ? Said El Mala, joueur de Cologne, prend une mesure surprenante en suivant l'exemple de Florian Wirtz

L'ancien conseiller d'El Mala, originaire de la région de Cologne et qui s'occupait également de son frère aîné Malek, avait encore été aperçu fin février dans les locaux du FC Chelsea. Les Blues seraient intéressés par le joueur pour l'été. De plus, selon les informations du magazine Sport Bild, des recruteurs de Newcastle United auraient récemment assisté au match contre le BVB afin d'observer le talentueux attaquant.

Un changement de conseiller laisse souvent présager un transfert potentiel. Les rumeurs concernant le départ d'El Mala de Cologne cet été circulent depuis un certain temps déjà. Selon certaines informations, Brighton & Hove Albion aurait déjà essuyé un refus en janvier avec une offre de 30 millions d'euros. Les Seagulls auraient l'intention de revoir leur offre à la hausse ce mois-ci. Chelsea et Newcastle n'auraient quant à eux fait que des démarches préliminaires.

De plus, ces derniers temps, des spéculations ont régulièrement couru sur l'intérêt du BVB et du FC Bayern Munich pour El Mala. Cependant, aucune offre concrète de la part des deux clubs de Bundesliga n'est connue.