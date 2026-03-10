Comme le rapporte le magazine kicker, le jeune homme de 19 ans s'est séparé de manière assez surprenante de son conseiller de l'agence espagnole Footfeel ISM. À l'avenir, ce sont ses parents Sabrina et Mohammed qui le représenteront.
Indice d'un transfert ? Said El Mala, joueur de Cologne, prend une mesure surprenante en suivant l'exemple de Florian Wirtz
L'ancien conseiller d'El Mala, originaire de la région de Cologne et qui s'occupait également de son frère aîné Malek, avait encore été aperçu fin février dans les locaux du FC Chelsea. Les Blues seraient intéressés par le joueur pour l'été. De plus, selon les informations du magazine Sport Bild, des recruteurs de Newcastle United auraient récemment assisté au match contre le BVB afin d'observer le talentueux attaquant.
Un changement de conseiller laisse souvent présager un transfert potentiel. Les rumeurs concernant le départ d'El Mala de Cologne cet été circulent depuis un certain temps déjà. Selon certaines informations, Brighton & Hove Albion aurait déjà essuyé un refus en janvier avec une offre de 30 millions d'euros. Les Seagulls auraient l'intention de revoir leur offre à la hausse ce mois-ci. Chelsea et Newcastle n'auraient quant à eux fait que des démarches préliminaires.
De plus, ces derniers temps, des spéculations ont régulièrement couru sur l'intérêt du BVB et du FC Bayern Munich pour El Mala. Cependant, aucune offre concrète de la part des deux clubs de Bundesliga n'est connue.
- Getty
Une pluie d'argent pour Cologne ? El Mala ne dispose d'aucune clause de sortie.
El Mala décidera désormais de son avenir exclusivement avec sa famille, suivant ainsi l'exemple de personnalités célèbres. Florian Wirtz, entre autres, est également conseillé par ses parents, son père Hans étant considéré comme l'interlocuteur principal. Cet été, il a notamment négocié avec Uli Hoeneß un éventuel transfert au FC Bayern. Finalement, le choix s'est porté sur le FC Liverpool, comme on le sait.
Le contrat d'El Mala court jusqu'en 2030, après avoir été prolongé l'été dernier jusqu'à cette date. Il ne comporte aucune clause de sortie, ce qui signifie que l'Effzeh peut s'attendre à une pluie d'argent en cas de vente. Une relégation hors de la Bundesliga détériorerait toutefois considérablement sa position dans les négociations.
El Mala est presque l'assurance-vie de Cologne
Sans victoire depuis cinq matchs, Cologne a désormais glissé vers le bas du classement. Après 25 journées, le club ne compte que 24 points, soit autant que Mayence 05 (15e) et St. Pauli (16e), qui occupent actuellement les places de barragistes. Derrière eux se trouvent le VfL Wolfsburg (20) et le 1. FC Heidenheim (14), déjà distancé.
Sans El Mala, la situation des Geißböcke serait sans doute encore plus critique. Avec huit buts, l'adolescent est le meilleur buteur de Cologne, même s'il n'entre souvent en jeu qu'en tant que remplaçant sous les ordres de l'entraîneur Lukas Kwasniok, ce qui déconcerte de nombreux fans, mais que Julian Nagelsmann comprend. À cela s'ajoutent quatre passes décisives. Le sélectionneur national l'a même récompensé en le convoquant pour les matchs internationaux de novembre. Il n'a toutefois pas fait ses débuts, puisqu'il est retourné en équipe U21 après le premier match.
Said El Mala : les performances de cette saison
Jeux 27 buts 8 Passes décisives 4 Minutes jouées 1 316