Indemnité de départ pour Julian Nagelsmann et déficit budgétaire anticipé : la DFB tablait sur une élimination précoce en Coupe du monde

Si l’élimination précoce de la Mannschaft en Coupe du monde frappe de nouveau la DFB sur le plan financier, elle n’entraîne toutefois pas de déficit structurel ni, par conséquent, de véritable panique. En effet, après les débâcles des Coupes du monde 2018 et 2022, il a inscrit dans le « budget du tournoi » – une ligne spéciale du plan financier de la DFB – une élimination dès le premier tour, juste après la phase de groupes.

« Fort de l’expérience du déficit structurel de 2023, nous avons établi le budget du tournoi avec prudence », explique Grünwald. « Mon rôle est de planifier les choses de façon à ce que, même dans le pire des cas, personne ne panique. »

« Le déficit prévu suite à notre élimination en seizièmes de finale s’élève à 9,4 millions d’euros, mais, pour des raisons comptables, nous ne pourrons communiquer le chiffre définitif qu’à l’automne », précise M. Grünwald, ajoutant que le DFB n’aurait été bénéficiaire que en atteignant la finale.

À ce déficit lié à la Coupe du monde s’ajouteront, en tant que charges exceptionnelles, les indemnités versées à Nagelsmann et à son staff, ainsi que, très probablement, la rémunération de Jürgen Klopp et de son équipe.