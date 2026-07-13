Comme le révélait déjà le magazine « kicker » il y a quelques jours, un accord a été trouvé : la Fédération allemande de football (DFB) versera 6,8 millions d’euros à Julian Nagelsmann ainsi qu’à ses assistants Benjamin Glück et Benjamin Hübner. Auparavant, on craignait que la DFB doive débourser une somme bien plus élevée.
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Indemnité de départ pour Julian Nagelsmann et déficit budgétaire anticipé : la DFB tablait sur une élimination précoce en Coupe du monde
Après l’élimination prématurée en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay, Nagelsmann avait clairement exprimé son intention de rester en poste, rendant un départ volontaire peu probable. Son contrat, qui courait jusqu’en 2025, avait été prolongé jusqu’en 2028 – avec un salaire annuel estimé à sept millions d’euros – dans un contexte où cette prolongation n’apparaissait pas indispensable.
« Il y avait de bonnes raisons », a déclaré Stephan Grunwald, trésorier de la DFB, au magazine Kicker au sujet de cette décision très controversée : « Je n’étais certes pas responsable de la rédaction du contrat, mais je dirais encore oui aujourd’hui, car les conditions générales étaient bonnes à l’époque. »
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La DFB avait établi son budget en anticipant une élimination précoce de la Coupe du monde.
Si l’élimination précoce de la Mannschaft en Coupe du monde frappe de nouveau la DFB sur le plan financier, elle n’entraîne toutefois pas de déficit structurel ni, par conséquent, de véritable panique. En effet, après les débâcles des Coupes du monde 2018 et 2022, il a inscrit dans le « budget du tournoi » – une ligne spéciale du plan financier de la DFB – une élimination dès le premier tour, juste après la phase de groupes.
« Fort de l’expérience du déficit structurel de 2023, nous avons établi le budget du tournoi avec prudence », explique Grünwald. « Mon rôle est de planifier les choses de façon à ce que, même dans le pire des cas, personne ne panique. »
« Le déficit prévu suite à notre élimination en seizièmes de finale s’élève à 9,4 millions d’euros, mais, pour des raisons comptables, nous ne pourrons communiquer le chiffre définitif qu’à l’automne », précise M. Grünwald, ajoutant que le DFB n’aurait été bénéficiaire que en atteignant la finale.
À ce déficit lié à la Coupe du monde s’ajouteront, en tant que charges exceptionnelles, les indemnités versées à Nagelsmann et à son staff, ainsi que, très probablement, la rémunération de Jürgen Klopp et de son équipe.
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Jürgen Klopp prochain sélectionneur de l'équipe d'Allemagne : la DFB confirme un accord sur un « contrat potentiel ».
Selon la fédération, Klopp et la direction de la DFB ont trouvé un accord de principe sur les « principaux points d’un éventuel contrat », valable jusqu’en 2030. Bild évoque un salaire annuel « légèrement » supérieur à celui de Nagelsmann.
Reste à régler la question de la résiliation du contrat de Klopp, qui court jusqu’en 2029 avec l’empire Red Bull. Le directeur général du groupe, Oliver Mintzlaff, doit se rendre à New York dans le courant de la semaine pour des discussions, là où Klopp officie comme expert de la Coupe du monde pour MagentaTV. La question d’une indemnité de transfert que la DFB verserait à Red Bull serait écartée, et la rumeur selon laquelle Klopp resterait ambassadeur de la marque du fabricant de boissons gazeuses en tant que sélectionneur national ne se confirmerait pas, d’après certaines sources.
La forme définitive de cet accord doit encore être finalisée.
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