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« Incroyablement stupide » : Vincent Kompany fustige Michael Olise pour son carton rouge « provoqué », tandis que le Bayern Munich concède un nul surprise en Ligue des champions
Olise reçoit un carton rouge à Stavanger
Le géant de la Bundesliga a vécu une soirée à oublier en Norvège, remontant un retard de deux buts avant de concéder l’égalisation en fin de match alors qu’il évoluait à dix. Le principal incident est survenu à la 74e minute, lorsque Olise, déjà averti pour une faute tactique, a perdu son sang-froid. Provoqué par le capitaine de Viking, Zlatko Tripic, l’ancien joueur de Crystal Palace a lancé le ballon directement au visage de son adversaire. L’arbitre Georgi Kabakov n’a guère eu d’autre choix que de lui adresser un deuxième carton jaune, laissant le Bayern disputer la fin du match en infériorité numérique.
Kompany s’est montré particulièrement ferme au sujet de cet incident, refusant de soustraire son joueur aux critiques publiques. « Et ce carton rouge est incroyablement stupide, bien sûr. Nous en avons parlé et notre position est claire. Ce n’est pas non plus comme si je constatais un manque d’énergie. L’équipe travaille, mais cela ne doit pas arriver », a déclaré l’entraîneur, cité par Bild.
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Un moment d’apprentissage pour l’ailier
Malgré sa colère, Kompany espère que l’ailier de 24 ans tirera de cette expérience de quoi gagner en maturité. L’entraîneur a révélé avoir parlé directement avec Olise de l’incident, en lui faisant remarquer que son adversaire s’était montré plus malin que lui. Alors que les enjeux vont grandir au fil de la compétition, le Bayern ne peut pas se permettre de tels écarts d’humeur lors des matches à élimination directe.
« Il le sait, nous sommes très clairs sur ce genre de choses. Je vois dans ses yeux que ça l’ennuie d’avoir fait ça. Aujourd’hui, ce n’est ni une finale ni une demi-finale, mais de tels moments sont décisifs dans une saison. J’ai aussi dit à Michael : le numéro dix a été plus malin que toi. Je ne peux pas non plus changer cela maintenant. Espérons que ce soit un moment dont nous tirerons des leçons et qui nous rendra plus forts », a expliqué l’entraîneur.
Kompany fulmine contre les erreurs évitables
Pour Kompany, la manière dont son équipe a joué était inacceptable, en particulier après un récent faux pas en championnat contre Augsbourg. L’entraîneur n’a pas mâché ses mots au sujet des baisses de concentration qui frappent soudainement son équipe. Le technicien belge a souligné que ses joueurs travaillent dur, mais que de telles erreurs fondamentales ne peuvent pas se répéter s’ils veulent jouer les premiers rôles cette saison. Ce match nul laisse le Bayern dans une position qui semble plus fragile après une période de relative domination.
« Sur le fond, ce n’est pas si mauvais, mais il y a eu de graves erreurs de concentration. Nous n’avons tout simplement pas été intelligents. Ni contre Augsbourg, quand nous avons encaissé un but après huit secondes, ni aujourd’hui, quand nous avons également encaissé un but très tôt, après une minute et demie. Il y avait aussi un peu d’excès de confiance. Chaque occasion adverse se transforme en but, mais ce n’est pas une excuse : c’est nous qui créons ces situations », a-t-il déclaré.
- AFP
Les inquiétudes concernant la défense du Bayern Munich s’accumulent
Si l’expulsion d’Olise a retenu l’attention, la prestation défensive collective a laissé à désirer. Les buts inscrits en début de match par Gianni Stesness et Peter Christiansen ont mis les visiteurs en difficulté et révélé des failles dans leur défense. Même après que Harry Kane et Luis Diaz ont renversé la situation, l’égalisation tardive a mis en évidence une mauvaise gestion du match qui a manifestement frustré le staff technique.
Ce résultat accentue la pression avant le prochain match de Bundesliga contre le RB Leipzig, lors duquel Kompany exigera une nette amélioration de la concentration. Alors que la course au titre s’intensifie, le Bayern doit vite retrouver l’« intelligence » qui, selon son entraîneur, lui a manqué lors de ses dernières sorties.
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