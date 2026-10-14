Le géant de la Bundesliga a vécu une soirée à oublier en Norvège, remontant un retard de deux buts avant de concéder l’égalisation en fin de match alors qu’il évoluait à dix. Le principal incident est survenu à la 74e minute, lorsque Olise, déjà averti pour une faute tactique, a perdu son sang-froid. Provoqué par le capitaine de Viking, Zlatko Tripic, l’ancien joueur de Crystal Palace a lancé le ballon directement au visage de son adversaire. L’arbitre Georgi Kabakov n’a guère eu d’autre choix que de lui adresser un deuxième carton jaune, laissant le Bayern disputer la fin du match en infériorité numérique.

Kompany s’est montré particulièrement ferme au sujet de cet incident, refusant de soustraire son joueur aux critiques publiques. « Et ce carton rouge est incroyablement stupide, bien sûr. Nous en avons parlé et notre position est claire. Ce n’est pas non plus comme si je constatais un manque d’énergie. L’équipe travaille, mais cela ne doit pas arriver », a déclaré l’entraîneur, cité par Bild.