Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Viking FK v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduit par

« Incroyablement stupide » : Vincent Kompany fustige Michael Olise pour son carton rouge « provoqué », tandis que le Bayern Munich concède un nul surprise en Ligue des champions

M. Olise
Bayern Munich
V. Kompany
Viking
Ligue des Champions

Vincent Kompany a vivement critiqué le comportement de Michael Olise après l’expulsion de l’ailier lors du spectaculaire match nul 3-3 entre le Bayern Munich et Viking Stavanger. L’international français a laissé son équipe en infériorité numérique en réagissant à une provocation. Après ce match nul en Ligue des champions, l’entraîneur belge a qualifié ce manque de discernement d’« incroyablement stupide ».

  • Olise reçoit un carton rouge à Stavanger

    Le géant de la Bundesliga a vécu une soirée à oublier en Norvège, remontant un retard de deux buts avant de concéder l’égalisation en fin de match alors qu’il évoluait à dix. Le principal incident est survenu à la 74e minute, lorsque Olise, déjà averti pour une faute tactique, a perdu son sang-froid. Provoqué par le capitaine de Viking, Zlatko Tripic, l’ancien joueur de Crystal Palace a lancé le ballon directement au visage de son adversaire. L’arbitre Georgi Kabakov n’a guère eu d’autre choix que de lui adresser un deuxième carton jaune, laissant le Bayern disputer la fin du match en infériorité numérique.

    Kompany s’est montré particulièrement ferme au sujet de cet incident, refusant de soustraire son joueur aux critiques publiques. « Et ce carton rouge est incroyablement stupide, bien sûr. Nous en avons parlé et notre position est claire. Ce n’est pas non plus comme si je constatais un manque d’énergie. L’équipe travaille, mais cela ne doit pas arriver », a déclaré l’entraîneur, cité par Bild.

  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Un moment d’apprentissage pour l’ailier

    Malgré sa colère, Kompany espère que l’ailier de 24 ans tirera de cette expérience de quoi gagner en maturité. L’entraîneur a révélé avoir parlé directement avec Olise de l’incident, en lui faisant remarquer que son adversaire s’était montré plus malin que lui. Alors que les enjeux vont grandir au fil de la compétition, le Bayern ne peut pas se permettre de tels écarts d’humeur lors des matches à élimination directe.

    « Il le sait, nous sommes très clairs sur ce genre de choses. Je vois dans ses yeux que ça l’ennuie d’avoir fait ça. Aujourd’hui, ce n’est ni une finale ni une demi-finale, mais de tels moments sont décisifs dans une saison. J’ai aussi dit à Michael : le numéro dix a été plus malin que toi. Je ne peux pas non plus changer cela maintenant. Espérons que ce soit un moment dont nous tirerons des leçons et qui nous rendra plus forts », a expliqué l’entraîneur.

  • Kompany fulmine contre les erreurs évitables

    Pour Kompany, la manière dont son équipe a joué était inacceptable, en particulier après un récent faux pas en championnat contre Augsbourg. L’entraîneur n’a pas mâché ses mots au sujet des baisses de concentration qui frappent soudainement son équipe. Le technicien belge a souligné que ses joueurs travaillent dur, mais que de telles erreurs fondamentales ne peuvent pas se répéter s’ils veulent jouer les premiers rôles cette saison. Ce match nul laisse le Bayern dans une position qui semble plus fragile après une période de relative domination.

    « Sur le fond, ce n’est pas si mauvais, mais il y a eu de graves erreurs de concentration. Nous n’avons tout simplement pas été intelligents. Ni contre Augsbourg, quand nous avons encaissé un but après huit secondes, ni aujourd’hui, quand nous avons également encaissé un but très tôt, après une minute et demie. Il y avait aussi un peu d’excès de confiance. Chaque occasion adverse se transforme en but, mais ce n’est pas une excuse : c’est nous qui créons ces situations », a-t-il déclaré.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHAFP

    Les inquiétudes concernant la défense du Bayern Munich s’accumulent

    Si l’expulsion d’Olise a retenu l’attention, la prestation défensive collective a laissé à désirer. Les buts inscrits en début de match par Gianni Stesness et Peter Christiansen ont mis les visiteurs en difficulté et révélé des failles dans leur défense. Même après que Harry Kane et Luis Diaz ont renversé la situation, l’égalisation tardive a mis en évidence une mauvaise gestion du match qui a manifestement frustré le staff technique.

    Ce résultat accentue la pression avant le prochain match de Bundesliga contre le RB Leipzig, lors duquel Kompany exigera une nette amélioration de la concentration. Alors que la course au titre s’intensifie, le Bayern doit vite retrouver l’« intelligence » qui, selon son entraîneur, lui a manqué lors de ses dernières sorties.

Prochains matchs
VIK

VIK

Eliteserien

17 oct. 2026

FRE

FRE

FCB

FCB

Bundesliga

17 oct. 2026

RBL

RBL